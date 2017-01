Attentat du 15 janvier 2016 : « Ma mère conjure de résister au mal qui divise »

Un an après l’attaque terroriste du 15 janvier 2016 à Ouagadougou, l’association des étudiants burkinabè de Québec à l’Université Laval a rendu un hommage aux victimes à travers une soirée mémorial. Au cours de cette cérémonie, un mot a été dit. Un message empreint de douleur mais dont l’écho rime avec optimisme et détermination. Un message qui rappelle sans cesse avec dignité que la mère patrie ne courbera pas l’échine mais « résistera au mal qui divise ». Lisez Justin Ilboudo !

Hier, avant le coucher du soleil,

Des amis de l’ombre

Venus du pays de la haine,

Ont blessé ma mère !

Hier, avant le coucher du soleil,

Des ennemis de la paix,

Venus on ne sait d’où,

Ont ensanglanté ma mère patrie.

La blessure de ma mère est profonde,

Car la violence a aussi écorché certains de nos hôtes,

Le pagne sacré de l’hospitalité a été déchiré

Et de nombreuses patries sœurs ont été endeuillées.

La blessure de ma mère est encore ouverte,

La mémoire de mon peuple est encore meurtrie,

La terre de mon pays ne connait pas encore le repos,

Et dans la maison des familles éplorées, le feu ne prend plus.

Mais ma mère blessée m’envoie vous dire,

Qu’elle guérira et qu’elle se relèvera,

Car l’ombre ne résiste pas à la lumière,

Et que les morts d’hier ne sont pas morts.

Ma mère blessée dit à tous les blessés de la terre,

Qu’elle partage leur peine et leur colère et leur silence,

Et au nom de la vie qui triomphe,

Elle leur conjure de résister au mal qui divise

Ma mère blessée vous prie de renoncer

Au prétexte qui exclut

A la vérité qui tue,

Au mensonge qui assassine,

Partagez demande-t-elle

Le sel de la fraternité,

Le feu qui réchauffe et éclaire,

Et l’amitié qui adoucit et rapproche

Et alors seulement le temps du repos reviendra !

W. Justin Ilboudo