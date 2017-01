Côté CAN : Mali-Egypte, le choc a tenu ses promesses

Le match Mali-Egypte était l’affiche de cette journée et elle a tenu toutes ses promesses. En prélude à cette rencontre, les Blacks stars du Ghana avaient disposé de l’Ouganda par la plus petite des marges (1-0). On craignait alors de voir maliens et égyptiens joués avec le frein à main. Verdict !

Les pharaons d’Egypte sont de retour sur la scène continentale et ils ont livré une prestation de haute facture face aux aigles du Mali. Un jeu fluide, technique avec beaucoup d’automatismes, voilà un peu la copie que les égyptiens ont rendu dans leur rencontre inaugurale de la CAN. En Patron au milieu de terrain, le pensionnaire d’Arsenal Mohammed Elneny a joué au régulateur et a permis de faire le liant dans son équipe. Les égyptiens se sont lâchés dans ce match et ont joué la gagne même si au final les deux équipes se sont neutralisées(0-0).

La déception de ce match est plutôt du côté de Mohamed Salah. Annoncé comme la lumière de cette rencontre, il a traversé ce match comme une momie égyptienne et s’est fait bouger par la puissance des défenseurs maliens. A aucun moment il n’a semblé pouvoir déstabiliser la défense des aigles.

L’équipe malienne se présente encore une fois avec un très bon groupe sur l’échiquier continental. Malgré ses nombreux cadres absents, les maliens ont imposé un défi physique et technique impressionnant à l’Egypte qui a fini par plier sans rompre. Les égyptiens ont résisté et ils ont souffert dans les dernières minutes de la rencontre.

Cette équipe malienne dégage une puissance qui la rend redoutable. Le partage des points maintient les deux équipes dans la course pour la qualification. Le Ghana est prévenu, les aigles ont pris leur envol et ne semblent pas prêts de se poser de sitôt.

Habib CISSE

Lefaso.net