Inauguration du mémorial Karamokoba Sanogo

Mémorial Karamokoba Sanogo

ORIGINE

Issu de l’ethnie marka ou dafing, présente dans le nord-ouest du Burkina à partir du 13ème, Karamokoba (Ahmadou Baba) Sanogo descend d’une célébre famille érudite et prosélyte de l’Islam depuis son aube africaine.

Le terme dafing daterait de la période de règne des rois bambaras dans le Manden ; il désigne les marabouts markas réputés pour leur maitrise de la pratique maraboutique, au moyen de l’encre noir « daba fin » en dioula. Dafing est la contraction dioula de « daba fitiniguiou » c’est-à-dire les maîtres de la science de l’encre noire. Par extension, dafing renvoie aux markas mususlmans pour les distinguer de ceux d’entre eux qui ont abandonné l’Islam.

Karamokoba est le troisième fils de Karamoko Lanfièra, fondateur du village de Lanfièra, dans la seconde moitié du 18ème siècle. Ce dernier figure aux premiers rangs des Walidjous (Saints) de l’islam dans le pays Dafing ou Dafina. Sa tombe, objet d’une grande vénération et sollicitude, se trouve dans la mosquée aux 66 minarets qu’il a érigée vers 1780.

FORMATION –ETUDES

Karamokoba fit ses premières études à Lanfièra, auprès de son père. Il les poursuivit à Djenné, une quinzaine d’années durant, chez 12 professeurs (Walandas). Il fut particulièrement étudiant du célèbre Alpha Moctar Traoré, grand maître respecté de la Qadrya à Djenné.

AUDIENCE ET NOTORIETE

De retour d’études, il crée une école coranique dont la renommée fut considérable tant à cause de la notoriété intellectuelle et morale de son fondateur que de celle pieuse et prosélyte du village de Lanfièra. Du savoir, de la renommée et de l’audience de Karamokoba, le lieutenant-colonel français Louis Parfait Monteil témoigne en 1891 : « Karamoko est très instruit (…). Son esprit est curieux de toutes choses (…). Chaque fois, il m’a étonné par la justesse, la précision de ses réflexions. Karamoko, dans ce milieu ignorant de Markas qui ont depuis longtemps oublié jusqu’aux pratiques extérieures du culte musulman, s’est peu à peu crée par sa seule intelligence, une situation d’oracle sans cesse consulté, sans cesse écouté.

Sa réputation de sainteté, de sagesse, et aussi de tolérance a bientôt franchi les limites du Dafina, pour rayonner jusqu’à Bandiagara, Bobo-Dioulasso, Salaga et Say. Les élèves ont afflué, plusieurs d’entre eux sont allés à la Mecque et à leur retour lui ont continué la déférence que son grand savoir lui a conquise ».

C’est précisément cette notoriété et audience qui en feront l’hôte des premiers voyageurs (explorateurs) français : le docteur Crozat en septembre 1890, le lieutenant-colonel Louis Parfait Monteil en avril 1891, le Commandant Destenave en 1894 et 1895. Ils bénéficieront, pour la plupart, de sauf-conduit de Karamokoba pour accéder au Mogho qui entretenait des relations étroites et suivies avec lui.

Karamokoba n’était-il pas le Conseiller voire le marabout très écouté des nabas du Yatenga et de Ouagadoudou (dont la cour regorgeait particulièrement de marabouts-conseillers Markas ou Yarcés) ?

Son audience morale et politique (par circonstance) en fera la signataire du traité du Dafina (3 avril 1891) avec les français qui virent en Lanfièra « la capitale véritable du Dafina ».

L’EXECUTION

L’audience et la célébrité du personnage expliquent pour beaucoup son élimination physique par le capitaine Voulet, le mardi 24 novembre 1896 : l’influence morale, spirituelle et politique qu’il exerçait sur les populations samos et markas et qui faisait ombrage aux prétentions hégémoniques de Ouidi Sidibé de Barani et des Toucouleurs de Bandiagara sur le Souroudougou, en fit pour le capitaine français et ses alliées « le cerveau de la révolte des Samos contre l’occupant français » ainsi qu’un « allié de Samori Touré ».

Certes la forfaiture fut désapprouvée par le Colonel Archinard (ex Commandant supérieur du Soudan) avec qui la victime eut des échanges épistolaires ; mais elle était déjà consommée. Ouidi Sidibé emportera la dépouille à Barani (Kossi) où elle fut inhumée en un lieu non encore connu.

L’HOMMAGE POSTHUME

Célébré du 22 au 24 novembre 1996 à Lanfièra, le centenaire de la forfaiture de Voulet a rassemblé un millier d’invités et de participants venus du Burkina et de la sous-région. La France y était représentée par une délégation conduite par son ambassadeur en poste à Ouagadougou. Depuis le 24 novembre 2006, la rue 19.30 au secteur 19 (ex quartier Nonsin) à Ouagadougou porte le nom de l’illustre disparu. Un mémorial lui a été attribué par l’Etat burkinabè en juin 2004 et érigé en 2009.

Bassirou SANOGO