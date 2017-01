Décès de OUATTARA / COULIBALY Marie Thérèse : Remerciements et faire part

Les grandes familles OUATTARA et COULIBALY à TOUSSIANA, BOBO DIOULASSO, OUAGADOUGOU et en COTE D’IVOIRE :

OUATTARA M’Pié, cultivateur à Toussiana, ses frères et sœurs ;

OUATTARA Cyriaque assistant de police à la retraite à Bobo-Dioulasso et enfants ;

COULIBALY Dramane Gnigbo, à Toussiana, ses frères et sœurs et ses enfants ;

Les familles alliées OUATTARA, OUEDRAOGO, TRAORE, ZAONGO à Bobo-Dioulasso , Ouagadougou , Toussiana, Laye et à Samba ;

Les enfants :

1. OUATTARA/OUATTARA Marie-Paule à Bobo-Dioulasso ;

2. OUATTARA Claude, Directeur Général de la Société Commerciale du Faso (SCF) à Ouagadougou,

3. TRAORE/OUATTARA Félicité à Toussiana,

4. OUATTARA René, Secrétaire Général de la Chambre d’Agriculture Hauts Bassins,

5. OUATTARA François d’Assise à la CARFO Ouagadougou,

6. OUATTARA Cyprien Professeur d’anglais au Groupe scolaire la Solidarité à Bobo-Dioulasso, Veuve COULIBALY Bibiane à Toussiana ;

Sœur Gisèle COULIBALY de la congrégation des sœurs de l’Annonciation de Bobo-Dioulasso, ses frères et sœurs à Toussiana, Bobo ; Banfora, Orodara, Ouagadougou, Mangodara et en Côte d’Ivoire,

ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur belle-sœur, petite sœur, belle-mère , tante et mère, grand-mère et arrière-grand-mère OUATTARA/COULIBALY Marie Thérèse survenu le lundi 09 Janvier 2017 à 13h 15mn à Ouagadougou. L’inhumation a eu lieu le mercredi 11 Janvier 2017 à Toussiana.

La famille remercie du fond du cœur tous ceux qui de près ou de loin les ont assistés moralement spirituellement, matériellement et financièrement lors de cette douloureuse épreuve. Elle se garde de citer des noms de peur d’en oublier. Puisse Dieu Tout Puissant et Miséricordieux l’accueillir dans son Royaume et vous rendre au centuple vos bienfaits.

Union de prière !

Elle vous convient aux messes qui seront dites pour le repos de l’âme de la défunte aux lieux et dates suivants :