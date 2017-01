Ministère de l’enseignement supérieur : Du matériel de sonorisation et audio-visuel pour six structures

Le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation a doté les quatre universités publiques du Burkina Faso, le centre national des œuvres universitaires (CENOU) et la direction de la communication et de la presse ministérielle (DCPM) en matériels de sonorisation et audio-visuel. Cette dotation s’inscrit dans le cadre du renforcement technique et opérationnel desdites structures. La remise du matériel a eu lieu ce mardi 17 janvier 2017 à Ouagadougou.

« Nous serons toujours aux côtés de la communauté universitaire tout entière à chaque fois que de besoin », foi du ministre en charge de l’enseignement supérieur, Filiga Michel Sawadogo pour qui le renforcement du capital humain est une priorité pour le gouvernement. C’est donc dans le cadre du renforcement des capacités techniques et opérationnelles des structures du département qu’une dotation en matériel de sonorisation et audio-visuel a eu lieu ce mardi 17 janvier. Les six structures bénéficiaires sont le centre national des œuvres universitaires (CENOU), l’Université Ouaga 1 Pr Joseph Ki-Zerbo et Ouaga 2, l’université polytechnique de Bobo-Dioulasso, l’université de Koudougou et la direction de la communication et de la presse ministérielle (DCPM).

Près de 30 millions investis

Le coût total du matériel s’élève, selon le ministre, à 28 197 000 F CFA HTVA. Pour ce qui est du matériel de sonorisation, il est composé essentiellement d’amplificateurs de sons, de consoles de mixage, d’enceintes acoustiques pour améliorer la qualité du son dans les salles de cours des universités.

Pour le matériel de sonorisation dont le CENOU est bénéficiaire, il ira à chacun des centres régionaux des œuvres universitaires de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou et servira à organiser des campagnes de sensibilisation dans les cités universitaires sur la santé de la reproduction, les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles, la toxicomanie, l’alcoolisme, la drépanocytose, etc.

La DCPM, elle, a bénéficié du matériel audio-visuel composé d’une table de montage, de deux microordinateurs (portable et bureau), d’un vidéo projecteur, de deux appareils photo et deux enregistreurs numériques, etc.

La bonne gestion souhaitée



Dans son mot, le ministre Filiga Michel Sawadogo a invité les structures à bien gérer le matériel et aussi à le mutualiser au profit des autres structures du ministère qui pourront de façon ponctuelle en jouir. L’appel a été entendu par les bénéficiaires qui, par la voix de leur représentant, Mahamado Yaoliré, DG du CENOU, ont rassuré que ce matériel qui vient à point nommé sera utilisé à bon escient « toujours dans l’optique d’assurer une meilleure couverture des services sociaux aux étudiants ».

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net