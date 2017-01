La cérémonie de lancement des activités de la bibliothèque communautaire « YENU DIE » s’est tenue dans la matinée du mardi 17 janvier 2017. Ce sont plus de mille livres bien fournis qui ont été mis à la disposition des lecteurs, en plus des bases de données scientifiques sur la santé, l’agriculture et l’environnement.

Contribuer à la promotion de l’accès à l’information pour le développement, scientifique, technique, économique, sociale et juridique, tel est l’objectif de la bibliothèque communautaire « YENU DIE » (qui signifie le centre ou la maison de la connaissance en langue Nouni). Selon la secrétaire exécutive du centre, Mme Kabou Kambou Kadio, ce sont plus de mille livres qui sont mis à la disposition des lecteurs. A savoir des romans, des livres d’histoire, des encyclopédies, des livres sur le développement personnel, des livres de cuisine, de médecine et de santé.

A l’en croire, les enfants pourront également y trouver leur compte à travers des bandes dessinées, des bricoles, des films et des jeux de société. Aussi, Mme Kambou a révélé au cours de la cérémonie que le centre offrira les services tels que des consultations sur place de documents ; des questions/réponses et orientation ; des recherches dans les bases de données scientifiques (TEEAL qui contient plus de 350 000 articles et plusieurs millions d’articles dans d’autres bases de données). En outre, elle se dit convaincue que « l’information se trouve à la base de toute société organisée et en est même le moteur.

C’est l’auxiliaire indispensable au travail intellectuel et aux prises de décisions de toute institution. Ainsi, sa maîtrise et son utilisation efficientes sont des facteurs déterminants dans tout processus de conception et d’innovation ». Et de clore ses propos en disant que leur ambition pour « YENU DIE » est de contribuer à offrir des services qui répondent aux besoins de nos clients dans le conseil pour un meilleur accès à l’information au Burkina Faso et avoir 98% de clients satisfaits.

Pour le docteur Oumar Sanogo, directeur scientifique du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CNRST), président de la cérémonie, l’information est indispensable à tous les niveaux, c’est le départ du fondement de la connaissance, c’est tout ce qu’il nous faut pour aller de l’avant en termes d’information scientifique, documentaire pour bâtir la connaissance de demain. Parlant de « YENU DIE », il a laissé entendre que ce centre va contribuer à améliorer l’espace de connaissance au niveau national tant auprès des chercheurs, des enseignants que des étudiants. Ainsi, il a invité la population a exploiter ce centre au mieux.

