Chambre des mines du Burkina : Tidiane René Barry, nouveau PCA

La chambre des mines du Burkina a un nouveau bureau du conseil d’administration. Les membres ont été votés lors de la 4e session ordinaire de l’assemblée générale de l’organisation pour un mandat de deux ans. A la tête de ce bureau,Tidiane René Barry, directeur des approvisionnements et affaires corporatives à IAMGOLD Essakane SA qui remplace le Dr Elie Justin Ouédraogo. Un nouveau bureau dont les priorités sont de renforcer l’ancrage institutionnel de la CMB, mais aussi de communiquer davantage pour mieux faire connaitre les réalités du secteur minier aux populations.

Une charte d’éthique adoptée

A cette 4e session ordinaire de l’assemblée générale de la CMB, une charte d’éthique a été adoptée à l’unanimité par les membres de l’organisation, indique M. Barry. « En adhérant à la CMB, toute société s’engage formellement à avoir un comportement responsable, à respecter l’environnement, à promouvoir la formation et le transfert des compétences, le développement communautaire, la fourniture locale de biens et services aux mines, etc. », explique-t-il.

Dans sa déclaration liminaire, le nouveau président du conseil d’administration n’a également pas manqué de relever toutes les actions menées par la CMB depuis sa création en juillet 2011, pour promouvoir le secteur minier burkinabè. Un secteur qui contribue fortement à l’économie du Burkina Faso. A en croire M. Barry, le secteur des mines a apporté près de 916 milliards de F CFA de contribution directe au budget de l’Etat entre 2008 et 2015. Un chiffre qui ne reflèterait pas toute la réalité de la contribution des mines à l’économie nationale. M. Barry rappelle en effet, que les mines génèrent des retombées indirectes à travers l’emploi, la fourniture des biens et services, mais aussi les investissements sociaux.

Pour d’ailleurs améliorer l’offre en personnel aux sociétés minières, la CMB et ses partenaires ont mis sur pied un projet d’Ecole des mines. Cette école permettra de former des jeunes aux métiers des mines et augmentera leur employabilité auprès de ces sociétés.

La RSE est importante pour les entreprises minières

La conférence de presse a aussi été l’occasion pour M. Barry de rappeler que la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est importante pour les entreprises minières. Des entreprises qui font d’ailleurs en sorte que leurs actions de développement local s’inscrivent dans les référentiels nationaux de développement et plus particulièrement les plans locaux de développement des localités où elles sont installées.

La CMB et les conflits sociaux au sein des mines

La CMB est actuellement en négociation avec les partenaires sociaux en vue d’adopter une convention collective sectorielle des mines. Ce référentiel juridique qui sera spécifique au secteur minier est sensée limiter les conflits sociaux dans ce secteur.

Les difficultés

Les principales difficultés relevées par M. Barry sont relatives à la chute des cours de l’or et des métaux, conséquences de la crise financière internationale. Ces chutes des cours ont entrainé des difficultés de levées de fonds pour les projets miniers des industries extractives. La deuxième difficulté est l’insécurité grandissante à laquelle font face les sociétés minières.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net