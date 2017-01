Coté Can : La Côte d’Ivoire passée à côté, le Congo solide !

Le groupe C de cette Coupe d’Afrique des Nations est rentré dans la fête ce 16 janvier à Oyem et bien malin qui pouvait présager le scénario de ces premiers matchs. Verdict !

Les éperviers du Togo ont gratifié les amoureux du foot d’un fighting spirit exceptionnel face aux éléphants en arrachant le match nul 0 but partout. Face aux tenants du titre, les joueurs togolais ont fait mieux que résister. Pendant que les ivoiriens se voyaient déjà trop beau avec un premier match très facile, trop facile serait on tenter de dire, les éperviers du Togo se préparaient sereinement avec le plus africain des entraineurs français, Claude Leroy. Le Togo se présentait avec un Adebayor au Chômage, des joueurs inconnus qui semblaient surgir du néant. L’éléphant se frottait déjà les mains à l’idée du festin qui l’attendait.

Dans un match abordé avec beaucoup de suffisance, les ivoiriens n’ont pas su maitriser leur adversaire du soir, qui a même pu se créer des occasions. Les éperviers ont joué avec le cœur et avec leur qualité. Comme on le dit très souvent, les légendes ne meurent jamais : Adebayor a été au four et au moulin pendant toute la rencontre. Pour le moment, on se demande bien ce que l’éléphant, incapable de dominer l’épervier, pourrait bien faire face à ses deux adversaires à venir : les léopards et les lions de l’Atlas qui sont réputés être des animaux très féroces de la brousse.

Les léopards solides et solidaires

La RDC est bien entrée dans sa compétition en s’imposant face au Maroc par un but à zéro. Dominés et malmenés en première période, les joueurs congolais ont su trouver les ressources nécessaires pour résister. Il serait difficile de dégager une individualité du côté congolais. Tous ont travaillé au service du collectif. Il est vrai que le Maroc a rendu une copie assez intéressante. Au milieu de terrain, Boussoufa a fait étalage de tout son potentiel technique et a « mangé » le milieu des Léopards. Cela laisse beaucoup d’espoirs aux joueurs d’Hervé Renard qui va maintenant jouer un match décisif face à son maître d’école Claude Leroy. La suite de ce feuilleton s’annonce palpitant au sein de ce groupe C où rien n’est encore joué. Pour sa prochaine rencontre, le Renard va tenter avec ses lions de dompter mettre l’epervier en cage. Spectacle en perspective !

Habib CISSE

