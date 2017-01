Boussé : Le député Kouama Raphael remet quatre motos à la gendarmerie

La Brigade territoriale de gendarmerie de Boussé, chef-lieu de la province du Kourwéogo, a reçu quatre motos de patrouille. C’est le geste d’un député, fils de la province, Kouama Raphaël qui a répondu à l’appel du commandant de compagnie qui en a exprimé le besoin. Ce matériel permettra aux pandores d’être plus opérationnels sur le terrain dans leurs missions de sécurisation des populations et de leurs biens. Le don a été remis dans la matinée du 15 janvier 2017 à ladite brigade territoriale.

Une seule moto fonctionnelle pour toute une brigade territoriale. Malgré leurs bonnes volontés, les hommes étaient très limités dans leurs déplacements dans un contexte sécuritaire aux défis multiples. « Cela handicapait les activités des éléments, nous avons approché un fils de la province qui a su réagir rapidement et je suis vraiment soulagé », a dit l’adjudant-chef major Emmanuel Ouédraogo, commandant la compagnie de gendarmerie de Ziniaré, capitale de la région du Plateau central dont relève Boussé.

Il a donc félicité l’élu qui s’est approprié les préoccupations des services de sécurité pour les rendre plus opérationnels.

C’est désormais un lointain souvenir. Raphael Kouama s’est investi pour pallier le problème. Résultat, quatre motos neuves d’une valeur de plus trois millions de F CFA acquises pour le compte de la brigade territoriale. « Il était de mon devoir de réfléchir pour apporter une solution en tant que fils de la province », a laissé entendre le donateur qui a par ailleurs invité les populations à coopérer avec les forces de défense et de sécurité pour une province plus sure, sans quoi aucun développement n’est possible.

Le gouverneur de la région du plateau central, Nana Fatoumata Benon a loué cet esprit de partage et de générosité qui renforce les capacités des gendarmes. Elle a ajouté que ce geste est la preuve que le député a pleine conscience de la peur et l’angoisse qui hantent les populations en proie à une insécurité sans cesse grandissante.

Pour le parrain de la cérémonie de remise des engins, le Larlé Naaba lui-même ancien député, l’action de Raphael Kouama est remarquable. Il a invité les autres fils et filles de la province à emboiter son pas. « Tout le monde a quelque chose à donner », a-t-il dit avant d’appeler les bénéficiaires à utiliser les engins à bon escient. Face aux multiples besoins de la brigade territoriale, le chef a promis de leur apporter un ordinateur dans les prochains jours. Un instrument capital de travail à tous les niveaux qui facilitera la collecte et le traitement des données des gendarmes.

Mais en attendant, le Larlé Naaba et les collègues députés du donateur ont remis 350 000 pour le carburant, en vue de faciliter la mobilité des gendarmes dans leur mission.

D’autres doléances ont été exprimées par le commandant de la brigade. Depuis 1979 que le poste existe, il n’y a ni électricité, ni clôture. La brigade se situe au bord du goudron. Une situation de vulnérabilité relevée qui interpelle l’Etat et les potentiels bienfaiteurs.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net