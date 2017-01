Ouagadougou : Un dépôt de gaz parti en fumée au secteur 12

Des bouteilles de gaz blanchies par les flammes, un magasin décoiffé, des planches carbonisées, quatre murs noircis, des fils électriques sectionnés… C’est avec stupeur que les habitants du quartier Naab-Puugo au secteur 12 de Ouagadougou, découvrent dans la matinée de ce lundi 16 janvier 2017, un dépôt de gaz sous les décombres. Un incendie est passé par là et il semble avoir été d’une extrême violence selon les témoins. Certaines bouteilles ont été retrouvées à plus de cent mètres du sinistre et les vitres de certaines maisons ont été brisées. Que s’est-il passé ?

A notre arrivée sur les lieux du drame aux environs de 5h, les sapeurs-pompiers avaient réussi à circonscrire les flammes. Une buvette et un magasin de pneus situés de part et d’autres du dépôt de gaz ont été légèrement atteints. Selon les témoins oculaires, l’incendie s’est déclenché peu après 3h du matin et les premières détonations entendues ont créé la panique chez certains riverains qui ont cru un instant qu’il s’agissait d’une attaque terroriste. Des éléments de la Brigade anti-criminalité, de la gendarmerie et du camp Aboubacar Sangoulé Lamizana s’étaient déportés sur les lieux. Le ministre en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, aussi.

Au déclenchement de l’incendie, un jeune homme dormait au niveau du dépôt. Fort heureusement, il s’en est sorti indemne. Renseignements pris avec la propriétaire visiblement déboussolée, plus d’une centaine de bouteilles de gaz sont parties en fumée. Difficile pour l’instant d’estimer les pertes financières, selon elle.

Pour l’instant, la cause de l’incendie n’est pas connue. Et au moment où nous quittions les lieux, aux environs de 8h, les enquêteurs recueillaient des informations.

Rappelons qu’au moment du sinistre, un autre incendie s’ést déclenché au marché de Koupéla dans la région du Centre-Est du pays.

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net