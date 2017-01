Concours de poésie sur le thème : « LA VALEUR DE LA FEMME »

Art. 1 : Un jury composé de professeurs de Français et de poètes décernera les prix suivants :

1er prix : 100 000 F cfa + un diplôme

2ème prix : 50 000 F cfa + un diplôme

3ème prix : 25 000 F cfa + un diplôme



Le jury décernera dix (10) autres prix d’encouragement aux plus méritants. Les membres désignés pour faire partie du jury ne peuvent pas participer au concours. Le jugement du jury est sans appel.

Art. 2 : Peut participer à ce concours, toute personne vivant au Burkina Faso ou ailleurs, sans aucune discrimination. Pour cette première édition, sont admises seulement des poésies en langue française. Les poésies ne doivent pas être primées ailleurs et doivent être INEDITES. Elles ne doivent pas dépasser 20 vers ou lignes.

Art. 3 : L’inscription au concours se fera à travers l’achat d’un billet de participation de mille (1 000) francs cfa par poésie. Cette somme est une contribution aux frais d’organisation du concours et au but principal du concours signifié à l’article 6 de ce concours. Les billets de participation seront vendus par des personnes attitrées et seront aussi disponibles au Secrétariat de l’Ecole de la Formation Permanente de Laïcs, au Centre National Cardinal Paul ZOUNGRANA (CNPZ) qui se trouve dans la ville de Ouagadougou, aux environs de la clinique Sandof ; une rue sépare le Centre de l’immeuble qui abrite le ministère des droits humains.

Le Centre abrite aussi l’Ocades Nationale et le siège de la Conférence Episcopale Burkina Niger. Qui est loin de Ouagadougou, peut passer par quelqu’un ou par quelqu’un qui connaît quelqu’un qui s’y trouve pour lui acheter le billet et lui en transmettre le numéro.

Pour l’achat des billets, contacter les numéros suivants :

70 41 03 86 ; 73 90 26 69 (mobicash)

70 24 85 71 ; 78 21 00 85

70 38 81 70 ; 55 63 18 02 (airtel money)

Ainsi que d’autres numéros que les détenteurs de ces numéros-ci vous communiqueront.

Art. 4 : Les poésies doivent être saisies à l’ordinateur, imprimées en deux (02) exemplaires, portant en haut de page et à gauche : le NOM et les prénoms de l’auteur ainsi que le numéro de son billet de participation, son adresse postale, son adresse électronique (E-mail), son numéro de téléphone, et sa signature manuscrite, et être envoyées le plus tôt possible et au plus tard le 8 février 2017, à 17h30 au Secrétariat de l’Ecole de la Formation Permanente des Laïcs ou à l’adresse suivante :

Formation Permanente des Laïcs

(Concours de poésie)

09 B.P 1306 Ouagadougou 09

Burkina Faso

Les exemplaires envoyés ne seront pas restitués aux propriétaires. Une copie de la poésie doit être envoyée aussi en version numérique Word à l’adresse suivante : concoursdepoesiecfe@yahoo.fr. Les noms et adresses des candidats demeureront strictement confidentiels. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]