Majorité présidentielle : Les partis membres promettent être plus conséquents en 2017

Les partis politiques membres de l’Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle (APMP) ont passé en revue, les actions menées par leur regroupement en 2016 et dévoilé leur intention politique pour l’année 2017. C’était au cours d’une cérémonie de présentation de vœux de l’organisation à son premier responsable dans la soirée de samedi, 14 janvier 2017 au siège national du parti au pouvoir, MPP, sis au quartier Ouidi.

Pour le porte-parole des partis membres de l’APMP, Philippe Ouédraogo (président de PDS/METBA), malgré les difficultés vécues au cours de l’année écoulée, les différentes institutions ont été mises en place et les piliers de la République préservés. Il a salué dans cet esprit, le succès du PNDES (Plan national de développement économique et social), tant auprès des populations qu’auprès des partenaires techniques et financiers.

Philippe Ouédraogo est également revenu sur la constitution de l’APMP. « Elle a vu une première tentative d’organisation en vue de la formalisation de notre groupe, tentative malheureusement inachevée », révèle-t-il. D’où le souhait qu’en 2017, cette organisation soit achevée. Certains membres de l’APMP ont également été appelés à apporter leur contribution au fonctionnement des institutions de l’Etat (gouvernement, conseillers, institutions nationales…). Il se félicite que leurs partis politiques soient ainsi associés à la gestion de l’Etat et de la démocratie et souhaite que cela soit élargi à d’autres domaines à déterminer de commun accord.

Le président de l’APMP, Dr Salifou Diallo, par ailleurs président par intérim du parti au pouvoir (MPP), a, pour sa part, souhaité que 2017 soit une année de « renforcement et de confirmation de l’APMP pour le bonheur du peuple burkinabè ». Il a également appelé à ‘’une année patriotique, une année où nous allons dépasser nos clivages politiques au sein de la majorité pour le même but, c’est-à-dire réaliser avec brillance ce pour quoi l’alliance a été mise en place’’.

Selon le premier responsable de l’APMP, 2016 n’a pas été facile, du fait de la situation nationale, si fait que le programme n’a pas pu être exécuté à 100%. Pour 2017, les textes fondamentaux doivent être arrêtés définitivement et un programme va être arrêté et des actions en destination des militants à la base seront menées en vue de faciliter l’incarnation du programme présidentiel.

Malgré les difficultés, les partis membres ont pu maintenir les piliers démocratiques du pays, note-t-il. « Aujourd’hui, on peut se féliciter qu’au Burkina Faso, nous n’avons pas d’affrontements violents en politiques, nous n’avons pas de prisonniers politiques (personne n’est en prison à cause de ses opinions politiques) et nous œuvrons pour la démocratie au sens large du terme », affirme Dr Salifou Diallo, félicitant par ricochet, les actions du Président du Faso et du gouvernement au cours de l’année écoulée. Il félicite le succès de la table-ronde sur le PNDES avant d’affirmer : « Aujourd’hui, nous avons les moyens financiers pour mettre en œuvre ce programme ». C’est pourquoi a-t-il appelé tous les partis membres de l’Alliance à resserrer encore les rangs autour du Président du Faso pour les réalisations concrètes. « L’alliance ne se confortera mieux que par le travail et l’unité », invite-t-il.

Pour 2017, l’Alliance escompte finaliser ses textes dès le premier trimestre, pour plus de conséquence dans l’accompagnement du programme du Président du Faso. Pour lui, il faut réfléchir et agir ensemble pour le bien-être de l’APMP et travailler jusqu’au niveau des bases. Des rencontres sont donc annoncées dès les semaines à venir pour surtout tracer les perspectives d’actions. ‘’ Je sais compter sur l’ensemble des partis membres de l’APMP pour qu’ensemble, des missions de tournées dans les régions, dans les provinces, puissent être organisées et qu’au sein des ministères, nos camarades puissent se connaître parce qu’aujourd’hui, il n’est un secret pour personne, que ceux que nous avons battus par l’insurrection populaire et lors des élections, se sont mis ensemble pour créer un groupe qu’on appelle GODE ou GODER et leur objectif déclaré, c’est de combattre l’APMP…’’, déclare Salifou Diallo. Il indique qu’en 2017, l’APMP va donner de la voix pour non seulement éclairer le peuple mais également s’afficher par des actions concrètes ; « ce que nous sommes venus faire au pouvoir ; faire en sorte qu’à la base, on sente que ce sont des patriotes qui sont au pouvoir ».

Selon son président, l’APMP est un « regroupement politique de combat » et « non un regroupement de partage de dividendes ».

Forte de 26 partis et formations politiques, l’APMP doit en principe connaître cette année, et selon son président, l’allongement de sa liste par l’arrivée de nouvelles organisations politiques.

Oumar L. OUEDRAOGO

Lefaso.net

Lien utile : http://lefaso.net/spip.php?article70512