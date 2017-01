CAN 2017 : Le MPP soutient les Etalons

Du 14 janvier au 5 février, l’Afrique en général et le Burkina en particulier vibreront au rythme de la 31èmeédition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football Gabon 2017. Comme nous le savons tous, notre pays participe à cette compétition continentale pour la 11ème fois et pour la 5ème fois consécutive. C’est un palmarès honorable dans la mesure où parmi les seize (16) nations qui participent à la présente CAN, le Burkina se place devant au moins six nations que sont le Mali (10 participations), le Togo (8 participations), le Gabon (7 participations), l’Ouganda (6 participations), le Zimbabwe (3 participations) et la Guinée Bissau (1èreparticipation).

Ce parcours des Etalons démontre que ce n’est pas accidentellement que notre équipe nationale de football se trouve au Gabon. Aussi le MPP tient-il d’abord à réitérer ses félicitations aux Etalons pour leur brillante qualification à cette CAN 2017 et à leur exprimer ensuite son soutien indéfectible. Le MPP encourage les Etalons à jouer avec détermination et sans aucun complexe car les quinze (15) autres équipes ne sont pas plus méritantes qu’eux. Notre onze national s’est qualifié crânement comme tous les autres ; il n’y a donc aucune raison de nourrir un quelconque complexe vis-à-vis de qui que ce soit.

Le MPP invite les supporters et l’ensemble du peuple burkinabè à soutenir sans faille les Etalons en croyant en leurs capacités à remporter cette coupe. Si en 2013, le Burkina est parvenu à la finale, c’est qu’il est possible pour notre pays d’être sur la plus haute marche en 2017. Ayons foi car seule « la foi déplace des montagnes ».

Bonne chance aux Etalons. Dieu bénisse les Etalons. Dieu bénisse le Burkina.

Démocratie – Égalité – Progrès

Pour le MPP, le président par intérim

Dr Salifou DIALLO