Développement : Le patronat et les partenaires sociaux affirment leur soutien au PNDES

Le Conseil national du patronat burkinabè et une délégation de l’unité d’action syndicale soutenant le PNDES ont été reçus en audience par le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. C’était ce vendredi 13 janvier 2017. Ils sont tous venus affirmer leur soutien au Programme national de développement économique et social (PNDES).

Les représentants du Conseil national du patronat burkinabè (CNPB) ont été les premiers à être reçus par le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. Après avoir fait le constat d’un secteur privé éprouvé par les événements de 2014, les patrons burkinabè disent avoir espoir que les actions du gouvernement et plus particulièrement la mise en œuvre du PNDES contribuera à relever le secteur privé. D’où leur visite au Premier ministre pour lui réaffirmer leur entière disponibilité à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du PNDES.

C’est ce que souligne Elie Ouédraogo, vice-président du CNPB. « Nous avons dit notre disponibilité surtout à accompagner la mise en œuvre du PNDES dans son volet partenariat public/privé. C’est là où les opérateurs économiques nationaux peuvent apporter leur contribution. Nous allons aussi appuyer le gouvernement dans le dialogue social parce qu’une fois de plus, sans paix, il n’y a pas de développement. Et la paix dans l’entreprise, la paix dans les structures de développement est une donnée extrêmement importante et le patronat va s’employer à ce que nous puissions, dans le cadre de ce dialogue social, favoriser la mise en œuvre efficace et réussie du développement économique et social.

Propositions du patronat pour une meilleure participation du secteur privé au PNDES

L’audience a d’ailleurs été l’occasion pour le patronat de faire quelques propositions au chef du gouvernement pour une meilleure participation du secteur privé dans la mise en œuvre du PNDES. Parmi ces propositions, la promotion de l’actionnariat populaire comme source de financement du PNDES, la tenue effective de la rencontre gouvernement/patronat, l’accompagnement des entreprises victimes de casses et de pillage et la participation effective des entreprises burkinabè dans la mise en œuvre du PNDES.

Les partenaires sociaux aussi affirment leur soutien au PNDES



Après le patronat, c’était au tour de l’unité d’action syndicale d’être reçue par Paul Kaba Thiéba. Conduite par Paul Kaboré, président de mois des centrales syndicales et porte-parole des syndicats soutenant le PNDES, les partenaires sociaux du Burkina Faso sont venus affirmer leur soutien au plan national de développement économique et social. Ils estiment en effet, que ce programme permettra de « poser les bases d’un progrès socio-économique du Burkina Faso », d’où leur choix de le soutenir.

« Nous nous pensons que c’est notre devoir de soutenir ce programme, parce que vous savez qu’au niveau de la jeunesse il n’y a pas de travail, le secteur informel est aussi confronté à des problèmes. Donc nous pensons que le PNDES est le bienvenu et c’est pour ça que nous le soutenons », indique Paul Kaboré.

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net