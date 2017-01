Présentation de vœux au Premier ministère : La réussite du PNDES, objectif principal de l‘année 2017

Le premier ministère organisé sa traditionnelle cérémonie de présentation de vœux de nouvel an ce vendredi 13 janvier 2017 à Ouagadougou. A l’occasion, le Premier ministre, Paul Kaba Tiéba a formulé des vœux de paix, de santé et de bonheur à tout le personnel et leur famille. Il s’est agi également de la présentation du bilan des activités de 2016 et les perspectives de 2017.

L’élaboration et l’organisation réussie de la conférence de Paris sur le financement du Plan national de développement économique et social (PNDES), l’organisation des élections municipales et l’installation des élus locaux, le lancement de nombreux chantiers de construction d’infrastructures routières, énergétiques scolaires et sanitaires, la création de seize mille emplois en milieu rural, etc. ce sont les acquis engrangés en 2016.

Au-delà de ces acquis, il faut noter que 2016 a été également une année qui a connu de multiples événements tristes. Au nombre des événements tristes, l’on enregistre les attaques terroristes qui ont jalonné le Burkina Faso tout au long de l’année 2016, a souligné M. Tiéba. Ce sont entre autres, l’attaque de Capuccino, de Yimdi, de Nassoumbou, etc. Ces attaques ont causé des pertes en vies humaines, c’est en cela qu’une minute de silence a été observée à leur mémoire.

Quand au secrétaire général du Premier ministère, M. Bamory Ouattara, cette présentation de vœux est aussi une occasion de remerciement et de poser les doléances du personnel auprès de M. le Premier ministre. Parmi ces doléances, il cite l’insuffisance de locaux pour abriter les bureaux, l’insuffisance des équipements informatiques, du personnel cadre, de formation pour le personnel, le manque de plan de carrière pour les agents, etc. Pour lui, le personnel souhaite que ces doléances trouvent une oreille attentive auprès de M. le Premier ministre. Par ailleurs, 2016 a été une année mitigée de succès et de difficultés.

Les perspectives de 2017

Toutes les promesses de financements de la Conférence de Paris, ainsi que l’exécution du budget de l’Etat rentrent dans le cadre de la gestion de 2017 qui prévoit plus de 1200 milliards d’investissements, a souligné M. Thiéba. Il indique ainsi que 2017 est une année de grands défis et de challenge. Par conséquent, l’ensemble du personnel devra joindre leurs efforts et travailler impérativement à relever le pari en travaillant sur les différents dossiers qui leur seront soumis a-t-il ajouté. Pour celui-ci, « la réussite du PNDES est l’objectif principal de l’année 2017 et je voudrais que l’ensemble du personnel du premier ministère se mobilise, tous ensemble, main dans la main pour accomplir les taches qui imposent la mise en œuvre intégrale du PNDES …nous arriverons à relever les défis qui ont été confiés ».

Le Premier ministre a en outre rassuré le personnel que toutes les questions liées au matériel de travail et à la motivation seront réglées. Il prend l’engagement de faire de toutes ces difficultés révélées son combat.

Huit agents du Premier ministère partent à la retraite. Ils ont été récompensés à l’issue de ladite présentation de vœux. Des récompenses pour leur bravoure et de leur abnégation pour le travail abattu pendant le service.

