Mairie de Ouagadougou : Le personnel a présenté ses vœux au bourgmestre

Ce vendredi 13 janvier 2017, la cours de la mairie de Ouagadougou était bondée de monde. Venus de tous les services, les travailleurs de la commune ont présenté leurs vœux du nouvel an au locataire de la mairie, Armand Beouindé et à son épouse.

La cérémonie de présentation de vœux au maire de la commune de Ouagadougou et à son épouse a été ponctuée par deux interventions majeures ce vendredi soir à l’Hôtel de ville. A savoir, celle du secrétaire général de la mairie et celle du maire.

Le secrétaire général de la mairie, Sébastien Kima, dans sa prise de parole, a souhaité au nom des travailleurs, bonne et heureuse année 2017 au couple municipal. Aussi, il s’est agi pour lui, de faire le bilan de l’année écoulée, faire part de leurs préoccupations et formuler des doléances en vue de leurs meilleures conditions de vie et de travail. Avant de chlore ses propos, Le secrétaire général a déclaré que les travailleurs de la commune qu’ils sont, ne ménageront aucun sacrifice pour accompagner le maire dans la réalisation de son programme quinquennal.

A l’entame de son allocution, le maire Armand Béouindé a souhaité observer une minute de silence à la mémoire de toutes les victimes des attaques terroristes qui ont frappé le Burkina Faso courant 2016, et à tous les collègues collaborateurs qui ont été arrachés à leur affection. A l’endroit de tous les travailleurs, il a adressé des vœux de santé, de paix, de bonheur et de prospérité. En outre, le maire a signifié qu’il a pris note de toutes leurs préoccupations. Tout en promettant de voir ce qu’il pourra faire à son niveau pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail, il les a invités à plus d’ardeur au travail afin que le début de la mise en œuvre de son programme quinquennal en 2017 soit une réalité.

La bonne nouvelle de la soirée, c’est quand le maire a informé les travailleurs que la loi 027 sur la fonction publique territoriale a été adoptée à l’unanimité à l’assemblée nationale. A l’en croire, cette loi revoit complètement les conditions des travailleurs de la fonction publique territoriale du Burkina Faso et prend en compte plusieurs de leurs préoccupations.

Au cours de ladite cérémonie, la somme de 100 000F CFA a été remise à plus d’une dizaine d’agents admis à la retraite. La troupe de warba kisswendsida de Zorgho à égayé l’assemblée et, le maire et des membres du conseil municipal n’ont pas manqué d’esquisser quelques pas de Warba (danse traditionnelle). Un cocktail a mis fin à la cérémonie.

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net