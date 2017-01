Chefferie Traditionnelle : L’Ambassadeur des Etats-Unis au Burkina, Andrew Robert Young, chez le chef d’Issouka

Dès leur arrivée, le nouvel Ambassadeur Andrew Young et sa délégation ont été accueillis par Patrick Rossi, Directeur du Musée RAYIMI et les chefs de zones de Issouka, devant le parvis du Palais Maasmè. Après cela, les invités sont directement conduits au palais pour l’audience. Avant le début de l’audience, l’hôte est invité à boire l’eau de l’étranger’’ et le Zom-kom (c’est ainsi en pays mossi qu’on reçoit un visiteur).

« Naaba, je suis là pour apprendre et comprendre certaines choses que j’ignore de la tradition du Burkina Faso. Et j’ai saisi cette opportunité pour découvrir et vivre cette facette de la culture avec mes collaborateurs » a lancé le représentant du pays de l’oncle Sam. Le chef d’Issouka, Naaba Saaga 1er, s’est dit satisfait de cette approche de Monsieur Young. Au nom de ses ancêtres, il lui a souhaité un bon séjour dans notre pays avant de lui offrir un coq blanc. Le visiteur et sa délégation ont également remis un présent au chef au cours de cette symbolique rencontre.

L’audience terminée, Patrick Rossi a accompagné l’Américain et sa délégation à découvrir un pan de l’histoire des premiers habitants de Koudougou, les conditions dans lesquelles ils vivaient, les premières infrastructures économiques de la ville de Koudougou notamment la Voltex dans le temps, l’implantation des religions dans la localité et autres.. Tout ceci à travers une visite guidée au musée RAYIMI.

Le représentant américain a tenu à arroser l’arbre que son prédécesseur, Tulinabo Mushingi, a planté et qui devient l’arbre du gouvernement et du peuple americain. Andrew Young a confié qu’avant sa venue au Burkina Faso, il a eu plusieurs séances de travail avec Tulinabo Mushingi qui lui avait parlé d’un arbre qu’il a planté à Koudougou chez le chef d’Issouka. ‘’C’est un plaisir et un honneur d’être reçu par Naaba Saaga 1er, de connaitre à travers cette audience et ces entretiens, les traditions du peuple Mossi et notamment celui de la ville de Koudougou et découvrir ainsi les valeurs pour lesquelles, elles sont connues et respectées à travers le monde. Cette visite m’a permis de comprendre l’importance de la chefferie traditionnelle dans la résolution de certains conflits. Cela montre leur importance pour bâtir un tissu social paisible’’ a affirmé Andrew Young.

Selon le chef d’Issouka, il est à retenir que Andrew Young a un respect pour les traditions contrairement à certaines idées qui font croire que les traditions ne sont que l’affaire des Africains. Et cette visite est la marque de l’amitié et de respect de la tradition. ‘’J’ai remarqué également qu’il écoute beaucoup et celui qui écoute ne se trompe pas, celui qui écoute, réussit. C’est un ambassadeur qui va certainement réussir et nous ne souhaitons que le renforcement des relations entre les deux pays’’ a renchérit le locataire de Maasmè, Naaba Saaga 1er. Quelques mots laissés par Andrew Young dans le livre d’or ont mis fin à cette visite.

Sabouna OUEDRAOGO

Communication

Chefferie d’Issouka