Ouverture officielle du 27e Sommet Afrique-France à Bamako

L’ouverture officielle du 27e Sommet Afrique-France a eu lieu ce samedi 14 janvier 2017 à Bamako au Mali en présence du Président français Monsieur François HOLLANDE et de plusieurs chefs d’Etat africains dont le Président du Faso, Monsieur Roch Marc Christian KABORE. Cette rencontre entre dirigeants africains et français va permettre de revisiter les relations entre leurs pays et de discuter de questions d’actualité telles la sécurité, l’économie, l’immigration, la démocratie, etc.

La cérémonie d’ouverture du 27e Sommet Afrique-France qui a connu la présence d’une trentaine de chefs d’Etat a été ponctuée par les discours du Président Ibrahim Boubacar KEÏTA du Mali, Président du pays hôte, de celui du Président François HOLLADE de la France, de l’allocution du Président Idriss DEBY ITNO du Tchad, Président en Exercice de l’Union africaine.

Dans son intervention, le Président du Mali a tout d’abord « souhaité la bienvenue à ses pairs à Bamako et dit accueillir avec joie et fierté les différentes délégations ».

Le Président Ibrahim Boubacar KEÏTA a ensuite rendu « un vibrant hommage à Monsieur François HOLLANDE qui selon lui, a été le chef d’Etat français qui a eu les relations les plus sincères et loyales avec le continent africain ». Le Président malien s’est par ailleurs longuement appesanti sur les raisons de l’intervention française au Mali, il y a de cela quatre ans. Ce qui a permis, a-t-il rappelé, de « sauver l’intégrité territoriale du Mali ».

Dans son discours en tant que Président en exercice de l’Union africaine, le Président tchadien Monsieur Idriss DEBY ITNO a aussi félicité le Président François HOLLANDE pour son engagement aux côtés de certains Etats africains dans « les moments sombres de leur histoire ».

En tant que Président co-organisateur de ce Sommet, Monsieur François HOLLANDE a dans son allocution, salué l’installation de la culture démocratique en Afrique et a de ce fait, félicité le nouveau Président du Ghana, Monsieur Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO pour son accession à la magistrature suprême à l’issue d’un processus électoral qu’il a jugé « démocratique ». Concernant la situation en Gambie, le Président français a appelé le Président sortant à « respecter le choix des Gambiens » avec l’élection de Monsieur Adama BARROW.

Revenant sur les questions sécuritaires, Monsieur HOLLANDE a indiqué que la France interviendra désormais pour soutenir les Etats africains dans leur lutte contre le terrorisme « à la demande des pays souverains ». En outre le Président François HOLLANDE s‘est engagé « à augmenter le nombre de soldats africains formés par la France par an pendant trois ans et qui va passer de 20000 à 25000 ». Ce partage d’expérience et ce renforcement de compétence dans le domaine de la lutte contre le terrorisme rejoignent la volonté du Président Roch Marc Christian KABORE qui a toujours prôné la mutualisation des moyens dans la lutte contre ce fléau.

Sur le plan économique, le chef de l’Etat français a annoncé que « l’aide au développement de la France pour le continent, prévue à 20 milliards d’euros sur cinq ans, va être révisée à la hausse de 15% pour atteindre désormais 23 milliards d’euros sur les cinq prochaines années ».

En somme, les questions d’émergence des pays africains, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, d’immigration et le renforcement des relations entre l’Afrique et la France ont dominé les différentes interventions de ce 27e Sommet Afrique-France.

Avant de se retrouver pour le huis clos, les chefs d’Etat et de gouvernement ont félicité les lauréats du Prix Digital Africa de la Banque publique d’investissement et de l’Agence française de développement, du Prix du numérique de l’Institut français et le Prix du Forum jeunesse. Ces prix ont été remis à des jeunes talentueux africains et français qui ont su développer leur savoir-faire et leur créativité dans le domaine des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).

