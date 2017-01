Can2017 : Les Etalons veulent être « humbles et confiants »

Après le parcours glorieux de 2013 en Afrique du Sud, couronné par le titre de vice-champion d’Afrique, les Etalons ont renoué avec le bas du tableau en 2015 en Guinée équatoriale. Ceci reste un goût amer pour le Onze national qui entend relooker son image à cette CAN.

Devant les journalistes, Paulo Duarte et son capitaine, Charles Kaboré ont réaffirmé leur volonté d’aller le plus loin possible à cette compétition. « Nous sommes là pour aller le plus loin possible parce que nous avons des joueurs de talents et d’expérience », a indiqué Charles Kaboré.

Comme le disent certains, pour aller loin, le premier pas est primordial. Face au Cameroun, ce samedi 14 janvier 2017 à partir de 19h, les Etalons n’entendent pas jouer les seconds rôles. « Autant c’est difficile pour le Burkina, autant ça l’est pour le Cameroun. Le groupe du Burkina est très équilibré ce qui signifie que tout le monde peut battre tout le monde », a fait remarquer d’entrée Paulo Duarte. Pour le technicien portugais, même s’il est vrai que les Lions indomptables du Cameroun comptent quatre CAN, ils ne sont pas pour autant une foudre de guerre qui menacerait son équipe. « Le Burkina a aussi de bons joueurs qui ont envie de prouver. Il y a Charles Kaboré, Pitroipa, Préjuce, Bakary Koné et bien d’autres. Nous avons Bertrand Traoré qui, j’en suis convaincu, sera l’un des meilleurs joueurs dans les années à venir », a détaillé le sélectionneur des Etalons.

Le Gabon et la Guinée Bissau également jouables

Logé dans le groupe A, les Etalons affronteront aussi le Gabon d’Aubameyang et la Guinée Bissau. Pour Paulo Duarte qui a entrainé les Panthères du Gabon, l’équipe regorge de joueurs talentueux comme celle du Burkina. « J’ai entrainé l’équipe du Gabon. Nous n’avions pas pu nous qualifier pour la CAN parce qu’en partie le calendrier de la FIFA ne nous avait pas été favorable. C’est dire donc que je connais l’équipe du Gabon. Certains joueurs cadres ont rejoint le groupe quand j’étais encore entraineur. L’équipe a des joueurs talentueux tout comme le Burkina », a-t-il ajouté.

A propos de la Guinée Bissau, tombeur de la Zambie et de l’Angola lors des éliminatoires de la CAN, Paulo Duarte se veut prudent. « La Guinée Bissau est une équipe dont les joueurs ne sont pas très connus. Mais la majorité évolue au Portugal. Même si c’est dans de petits clubs, ils sont dans un championnat où ça bouge et ont de la compétition. Il faut donc les prendre au sérieux », a-t-il conclu.

Pour cette compétition, les Etalons sont surs d’une chose : « Pour aller loin, il nous faut, soutient Charles Kaboré, de l’humilité. Le problème c’est nous-mêmes car nous connaissons nos adversaires. Nous allons aussi évoluer match après match. Nous avons les ressources nécessaires pour aller loin à cette compétition ».

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net