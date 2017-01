Ah les Décorations ! Parlons-en en deux mots

C’est sûr que lorsqu‘on vous programme pour être décoré, toutes les belles idées vous passent naturellement par la tête, comme par exemple : Ouf ! Voici qu’à mon tour, mes supérieurs songent enfin à me considérer moi aussi ! Ou encore, Voilà que parmi tant d’autres, les autorités de ce pays ont fini quand-même par me remarquer !

Et que dire du jour de votre décoration où, aligné comme les autres, le cœur battant à se rompre, vous attendez impatiemment d’être délivré ?

Puis, à l’instant même de la décoration, et durant encore plusieurs heures, vous demeurerez ivre de joie, l’esprit submergé, le cœur agité et le corps humide de chaleur.

Et tout cela parce qu’à présent, le monde entier vous reconnaît votre importance, en raison de l’ampleur ou de la valeur du travail que vous avez effectué, durant votre carrière.

Et pourtant, sans paraître aucunement dupe, vous savez pertinemment que vous n’êtes ni le plus grand bosseur de votre temps, ni l’illustre champion du devoir bien accompli.

D’ailleurs, vous réalisez quelque part au fond de vous-même, qu’une telle performance ne saurait être vérifiable à tous points de vue, ni fondée dans toutes les circonstances.

Quelque part dans votre for intérieur, vous vous rendez compte aisément, qu’auprès de vous ici même sur le champ des cérémonies, au bureau parmi vos devanciers et promotionnaires de service ou à la maison dans votre voisinage immédiat, des personnes

plus laborieuses que vous et qui vous côtoient chaque jour, n’ont pas eu la même chance que vous d’être décorés.

Mais vous préférez vous taire, parce que vous n’y pouvez rien, pour ceux qui n’ont pas su la méthode pour se faire repérer.

Et puis d’ailleurs, en quoi cela vous regarde-t-il ?



Non seulement vous n’avez pas le choix quant à vous, mais ne vaut-il pas mieux qu’ils sachent se débrouiller eux aussi ?

Voilà entre autres, les sentiments susceptibles d’animer un lot considérable de « Décorés ».

Mais y-a-t-il véritablement des raisons d’admirer ces récipiendaires et d’en être fier pour ce qu’ils sont devenus ?

Mais oui certainement, même si ce n’est pas de l’argent qu’on leur offre !

Oui, si toutefois dans la famille, votre vieux grand-père a été décoré en tant qu’ancien combattant, pour ses hauts faits d’armes ; car lui au moins, il a été jusqu’à exposer sa vie sur les fronts.

Oui, si votre père Haut-Fonctionnaire du pays, votre frère Ministre du gouvernement ou votre sœur Célèbre journaliste ont bénéficié de décorations, pour la nature et la réputation des fonctions qu’ils exercent.

Mais bien évidemment non, si cela n’est pas le cas.

Eh bien non, pour tous ces agents de la Fonction Publique, incomparables en rien à ceux du Secteur Privé ou Semi-Privé.

Non pour tous ces travailleurs du Public, dont tout le monde est unanime à reconnaître, qu’en heures de présence effective au service et en temps de travail effectué, ils sont de loin inférieurs à ceux du Privé, ou du Semi-Privé, et qui ne devraient point ravir la palme des décorations.

Ces agents qui ont de tout temps bénéficié de congés réguliers, de gratifications et de primes de bilan, considérés comme des avantages légaux et incontournables, ne devraient pas être privilégiés pour la décoration.

En revanche, jetez un coup d’œil sur la vie et l’existence de leurs collègues du Privé ou du semi-Privé, qui vous répondront invariablement qu’ils sont obligés de monter très tôt au service, sans heures de descente précises, sans salaires réguliers, sans primes pour des bilans volontairement négatifs en permanence, sans aucune gratification et sans congés ou avec des congés morcelés.

Victimes des humeurs de leurs employeurs par peur du désœuvrement, c’est à peine si durant leurs vies de travailleurs, ces derniers-là jouissent vraiment d’une vie de famille.

Et que penser alors de ces ouvriers devenus presqu’exsangues par l’effet des chaudières, mais qui à la retraite, n’ont bénéficié d’aucune décoration, pour avoir passé toutes leurs années de service dans les usines, courbés en deux sur les machines !

Que penser du soudeur industriel, dont la vue a été considérablement affaiblie par de longues années de labeur dans les ateliers, mais qui n’a jamais bénéficié d’aucune décoration ?

L’on me répliquera peut-être, qu’il fallait d’abord que ceux-ci soient proposés, avant de se voir décorés.

Mais zut alors ! Proposés par qui d’autre ? En tout cas pas par ces employeurs privés, jamais satisfaits de vous quoique vous fassiez, et qui finissent même par se montrer jaloux des petites maigreurs, qu’ils vous reversent à titre de salaires.

Ces éminents patrons il faut l’avouer, qui préfèrent courir après leur propre décoration que celles de leurs employés.

Ainsi donc, l’on se retrouve avec ses progénitures comme par le fait du hasard, en train de festoyer à l’honneur d’un voisin fraîchement décoré, qui ne l’a été pourtant à votre détriment, que sur la base d’un colossal quiproquo, un banal concours de circonstance ou un hasardeux contexte, car n’ayant jamais été mieux que vous par le travail.

Libre à chaque invité grand ou petit alors, de se faire sournoisement à l’idée, que si parmi les convives, vous autres vous n’avez pas été décorés, c’est parce que vous n’êtes que des vauriens qui ne le méritent pas !

A quoi bon y penser, si cela n’est pas écrit sur les fronts ? Se résigneront certains.

Et pourtant si ! Cela figure bel et bien dans les consciences, sinon il n’y aurait pas de décorations !

Mais à quelle date cette fièvre des décorations massives a-t-elle débuté dans ce pays, l’on ne saurait le préciser.

La seule chose dont on se souvient, c’est qu’au-delà de simples propositions, les critères s’en étaient trouvés pervertis, au point de se résumer à des affinités de diverses natures.

L’on ne saurait non plus justifier sa perpétuation, par le simple fait que ces décorations existaient longtemps déjà, car « Le plus rien comme avant » exhorte nos dirigeants à faire coûte que coûte la différence, en se montrant plus rationnels que leurs prédécesseurs par :

La suppression des mauvaises pratiques qui existaient

Le maintien et l’amélioration des bonnes pratiques qui existent et

L’initiation de meilleures pratiques qui n’existent pas

Mais vivement qu’à partir de cette date-là, on les étende à tous les salariés et toutes les salariées de la nation, autant du Public que du Privé, qui ont su apporter durant toute leur vie de travail, leurs pierres à la construction de cette nation.

L’essentiel étant qu’ils y postulent eux-mêmes, sans aucune implication quelconque.

Dans le cas contraire, qu’on les limite purement et simplement aux Hauts Faits de guerre, Hautes Fonctions de l’Etat, et Fonctions Journalistiques.

Sinon à ce rythme-là, l’on continuera imperceptiblement, à évoluer béatement dans les mêmes ornières que par le passé.

OUATTARA Sina

La Voix des sans Voix