Procès des militaires : Il y a jugement, mais y aura-t-il vérité et justice ?

Pourquoi le président du tribunal refuse la comparution des généraux Gibert Diendéré et Pingrenoma Zagré ? Pourquoi l’un des participants à la réunion censée préparer l’attaque de la Maison d’arrêt et de correction des Armées (MACA) est en mission hors du pays ? Pourquoi le marabout est allé à deux reprises voir Diéndéré dans sa cellule ? Pourquoi la plupart des militaires se sont retrouvés fortuitement chez Madi Ouédraogo ? Pourquoi ? En suivant le procès des militaires inculpés dans le projet d’attaque de la MACA, on se pose bien de questions. Simples, mais bien fondées…

D’abord, un participant à l’une des réunions qui se tenaient chez Madi Ouédraogo dans le but de planifier l’attaque de la Maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou, n’est pas au pays. Plusieurs accusés ont cité son nom. Par exemple, le caporal Mahamadi Zallé, tout en reconnaissant sa présence au domicile de Madi Ouédraogo le 19 décembre 2017 a déclaré à la barre que Ido Claude y était également.

Initialement prévue pour discuter du matériel perdu lors de l’assaut contre le camp Naba Koom, selon les organisateurs, ce serait Ido Claude qui a introduit un nouvel ordre du jour. Celui de chercher les voies et moyens pour libérer ‘’Diendéré’’. « Je lui ai dit, mon petit calme toi. Je comprends ta douleur, mais nous ne sommes pas venus pour ça, puis je suis sorti pour aller chercher de la cigarette », a-t-il déclaré à la barre.

Plus loin, il indiquera que dans l’enregistrement sonore, l’une de pièces maitresses du dossier, il reconnait sa voix et les propos tenus à la rencontre. Mais curieusement, il n’entend pas la voix de Ido Claude par exemple, alors qu’il a également pris la parole à la rencontre et a fait la proposition de libérer les généraux.

Mais pourquoi la hiérarchie militaire a-t-elle pris la décision d’envoyer Ido Claude en mission au Mali ? Du coup, même à titre de témoin, ce militaire ne sera pas entendu. Malgré les demandes insistantes des avocats de la défense, ce participant à la réunion et témoin clé dans cette affaire est une boite noire qui ne sera pas exploitée. Pour le commissaire du gouvernement Alioune Zanré, le parquet aurait bien voulu aussi que l’intéressé vienne dire sa part de vérité, mais en mission onusienne, le militaire a le statut de diplomate de l’ONU et la procédure pour son rapatriement peut prendre un mois.

La mission est-elle une simple coïncidence avec la tenue du procès, ou a-t-elle été décidée pour éloigner Ido Claude de ses frères (ennemis ?)

Pourquoi les deux généraux ne comparaitront pas ?

Madi Ouédraogo en déclenchant sa bombe au tribunal militaire, a cité des noms. En rappel, il a fait savoir que le Premier ministre de la transition Yacouba Isaac Zida a voulu faire un coup d’Etat à la transition pour instaurer une révolution. Lui et d’autres frères d’armes contactés pour l’exécution de l’opération ont refusé. C’est alors qu’avec d’autres militaires consentants, l’ex Premier ministre a envisagé renverser le président élu Roch Kaboré le jour de son investiture.

Ce plan devrait commencer par la liquidation physique de Salifou Diallo, Président par intérim du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) au pouvoir et actuel président de l’Assemblée nationale, le Général Gilbert Diendéré chef d’État major particulier du président déchu Blaise Compaoré et le Général Djibrill Bassolé, précédemment ministre des affaires étrangères de Blaise Compaoré. Mais, Madi et ses camarades auraient réussi à déjouer le coup en arrêtant des militaires à quelques pas de chez Salifou Diallo. A entendre le caporal, les généraux Pingrenoma Zagré et Gilbert Diendéré sont au courant de ce plan déjoué de Yacouba Isaac Zida. Normal donc qu’ils soient entendus. L’ex premier ministre n’est certes pas au pays, mais les deux généraux sont bel et bien là. Mieux, Gilbert Diendéré est en prison dans le cadre du coup d’Etat de septembre 16 septembre 2015.

Les avocats de la défense ont alors demandé la comparution de ces deux témoins. Le commissaire du gouvernement n’a pas contredit les avocats. « Si vous jugez utile de les faire comparaitre, nous ne voyons pas d’inconvénient », a-t-il lancé au président du tribunal Seydou Ouédraogo.

Pour Me Birba Christophe avocat commis d’office, leur comparution est indispensable pour un procès équitable, surtout qu’en cas de requalification des infractions en ‘’complot militaire’’ comme envisagée par le président, les accusés risquent désormais la peine de mort ou la prison à vie. Rien n’y fit. Le président est resté figé sur sa position. Il ne voit pas la nécessité de faire comparaitre les deux généraux.

Ce procès était pourtant l’occasion pour que l’opinion connaisse toute la vérité sur ce qui s’est réellement passé. Si on peut estimer que le témoignage du général Diendéré peut être biaisé parce qu’il n’était pas en odeur de sainteté avec le général Zida et que les militaires jugés voulaient le libérer ; on ne peut pas dire de même pour le général Pingrenoma Zagré.

Il était chef d’Etat-major général des armées à l’époque des faits. C’est sous son autorité que le camp Naba Koom a été bombardé. Il n’y a donc pas de raisons qu’il ne passe pas dire ce qu’il sait de l’affaire. Le président donne ainsi une occasion à toutes les conjectures.

Avec ces différents éléments, l’on se demande s’il y aura vérité et justice dans cette affaire de tentative d’attaque de la MACA.

De l’autre côté, certains témoignages des accusés laissent perplexes. Beaucoup d’entre eux disent s’être retrouvés chez Madi Ouédraogo, de façon fortuite. C’est en partant chercher sa copine au péage de Koubri qu’il a vu un attroupement devant la cour de leur frère d’armes et y a marqué un arrêt, a laissé entendre un militaire. D’autres ont été invités à une réunion sans en connaitre l’objet.

Quant au marabout qui a rendu visite au Général Diendéré à la MACA, c’était juste pour lui dire qu’il entendait prier pour lui. Pourtant, il s’est rendu à la prison à deux reprises. Il a rencontré le frère du général. Et après une de ses visites, dans la matinée, il se rend à la réunion chez Madi Ouédraogo dans la soirée.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net