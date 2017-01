Crise à Winner Industrie : Les travailleurs interpellent les autorités

Cette conférence de presse se veut une occasion pour ces derniers d’éclairer l’opinion publique sur la situation dont ils sont victimes depuis un certain temps. Une situation qui n’est pas reluisante. En effet, cela fera bientôt 08 mois que les travailleurs de Winner Industrie ne perçoivent pas de salaire et aucune perspective n’est à l’horizon. Selon les conférenciers du jour, Winner n’a jamais eu de rupture de matière ni de trésorerie jusqu’en 2001 avec l’arrivée d’une nouvelle direction et c’est à cette période que les choses ont commencé à se dégrader.

A les entendre, ils se sont sacrifiés pour la société depuis le début de la crise. « En 2003, nos avantages tels que le 13ème mois, les primes de fin d’année furent coupés pour motif que la société vivait des difficultés » ; a déclaré Ky Dramane, délégué des travailleurs de Winner Industrie. Une situation que les employés ont accepté vivre pour disent-ils, sauver l’honneur de la société. Mais la situation au sein de la société ne faisait que s’empirer. Et depuis 2008, de fréquents arrêts de productions ont commencé pour ruptures de matières premières. Et ce jusqu’à ce que tout « s’écroule ».

Ainsi, ils interpellent le gouvernement à travers son ministère de l’industrie et du commerce à ouvrir l’œil sur toutes les industries et plus particulièrement la leur qui est sur la voie de fermeture si rien n’est fait. Toutefois, ils souhaitent une solution de sortie de crise pour sauver la société afin de lutter contre le chômage au Burkina Faso.

Winner industrie est une société burkinabé de fabrication de piles électriques. Elle a été créée en 1972 et emploie environ 200 travailleurs dont 60 contractuels.

Romuald Dofini

Lefaso.net