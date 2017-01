Crise au conseil municipal de Fada : La réaction du maire, après la sortie de l’opposition

L’opposition politique constituée de l’UPC et du CDP perdait en juin 2016, l’élection du maire de la commune de Fada. S’en est suivie une crise qui a vu le refus de l’opposition de siéger au conseil municipal, réclamant une gestion collégiale de la commune. Par voie d’huissier et par correspondance adressée au haut-commissaire, les conseillers de l’opposition ont manifesté leur refus de siéger et déposé des pièces pour demander la démission du conseil municipal et son renouvellement. « L’objectif clairement affiché des démissionnaires était la dissolution pure et simple du conseil municipal et non une gestion collégiale des affaires communales, comme ils voudraient le faire croire aujourd’hui », a confié le maire Yemdifimba Jean-Claude Louari, lors de la conférence de presse.

Il dit avoir, par la suite, entrepris des échanges individuels avec lesdits démissionnaires pour se convaincre qu’ils avaient compris la portée et les implications de l’acte posé et six conseillers de l’opposition sont revenus sur leur décision. Le 1er août 2016, le conseil municipal dit avoir donné un délai d’une semaine aux autres démissionnaires (45) pour « renoncer » à leur acte. « Suite à nos écrits, précise le maire, aucun n’a daigné répondre favorablement et saisir la perche qui était tendue ».

Des médiations qui en ont découlé, la majorité, selon Yemdifimba Jean-Claude Louari, a accepté de concéder la présidence de deux commissions à l’opposition, notamment la commission de l’aménagement du territoire et gestion foncière et celle de l’environnement et du développement local. « Contre toute attente, l’opposition a refusé notre offre », a témoigné le conférencier qui estime que l’opposition préfère une délégation spéciale à l’exécutif en place.

C’est donc pour ce faire qu’à la session extraordinaire du conseil municipal du 27 août 2016, le conseil a pris acte de la démission de 45 conseillers municipaux et aussi validé le mandat de cinq suppléants présents à la session, a indiqué le maire de Fada.

Les démissionnaires déposeront plus tard une demande de réintégration, qui selon le maire fait suite au constat de leur incapacité à faire dissoudre le conseil municipal. Et, a-t-il ajouté, le conseil municipal en sa séance des 15, 16 et 17 décembre 2016, a « à l’unanimité simplement pris la décision de ne pas modifier la délibération » prenant acte des démissions.

Réaction de la majorité aux « contrevérités » de l’opposition

Par conséquent, il a estimé que lors de la conférence de presse de l’opposition, les déclarations du député UPC, Ludovic Thiombiano « sont truffées de contrevérités ayant pour seul objectif d’obtenir la sympathie de la population et bénéficier ainsi d’une mobilisation minimale pour permettre la mise en œuvre de son plan de violence qui est en préparation depuis sa défaite du 21 juin 2016 ». Et d’ajouter que le haut-commissaire du Gourma n’a jamais suspendu la décision de démission des conseillers parce qu’il n’a pas compétence pour agir.

En clair a conclu le maire, tous les actes posés par le conseil municipal sont conformes à la loi parce que soumis au préalable à un conseil juridique. Il dit donc dénoncer la volonté de l’opposition de recourir à la violence « comme arme pour obtenir ce qu’elle n’a pas obtenu dans les urnes ».

Soumaila Sana

Lefaso.net