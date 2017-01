Orphelinat Home Kisito : Le Conseil régional du Centre de l’Ordre national des pharmaciens offre le sourire aux bébés

L’Ordre national des pharmaciens du Burkina, à travers son Conseil régional du Centre a procédé à une remise de don à l’orphelinat Home Kisito ce jeudi 12 janvier 2017. Ce cadeau de nouvel an, d’une valeur de 1 850 000 FCFA a été possible grâce à un appel à contribution dénommé « offrons un sourire aux bébés » avec pour slogan « laissons parler notre cœur ».

Le nouvel an commence bien pour les bébés de l’orphelinat Home Kisito. Comme le père Noël, les pharmaciens de la région ordinale du Centre ont rendu visite à ce centre d’accueil les mains chargées de médicaments, de substituts de lait maternel, de farines infantiles, de denrées alimentaires, de produits d’hygiènes et d’entretien, d’une valeur de 1 850 000 de nos francs.

Grace à ce don, ces 37 enfants dont l’âge est compris entre 0 et 3 ans, ne peuvent qu’avoir le sourire. Des sourires qui rendent heureuse la sœur Claire Kaboré, Directrice générale de l’orphelinat Home Kisito. Pour elle, c’est une habitude de recevoir des visiteurs, mais elle trouve que cette visite-là est spéciale, « car qui dit docteur en pharmacie, nous ramène à notre vie quotidienne tout simplement (consultations des enfants malades, ordonnances et achats de médicaments) ».

Selon la sœur Kaboré, les enfants de Home Kisito, comme les autres ont besoin des bons médicaments des pharmaciens pour se soigner. A cet effet, des accords existent entre des pharmacies et l’orphelinat dans le but de parer au plus urgent grâce aux bons, en cas de maladies des enfants. Elle confie que « ce don offert dans un esprit de solidarité et d’amour à nos enfants trouvés et orphelins, contribuera grandement à leur épanouissement ».

Un épanouissement tant recherché par Dr Nedié Nao, président du Conseil régional du Centre de l’Ordre des pharmaciens et ses pairs. Pour lui, ce don vise à apporter leur modeste contribution pour un mieux-être des enfants orphelins et trouvés de Home Kisito. « Il témoigne d’une part de notre reconnaissance, de votre engagement depuis des décennies à aider ces enfants orphelins et d’autre part de nos encouragements aux travailleurs de ce centre et aux membres de l’association », indique-t-il. Nouvel an oblige, Dr Nao a souhaité que Dieu accorde à toutes et à tous la santé et le succès dans tous les domaines.

Après la cérémonie de don, autorités, donateurs et invités ont visité le centre et signé le livre d’or. Première du genre, cette activité a été placée sous le patronage du ministre de la Santé, représenté par son Conseiller technique, Dr Liliane Gounabou et parrainé par Dr Alfred Sandouidi, président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Le coût total de l’opération « offrons un sourire aux bébés » avec pour slogan « laissons parler notre cœur » est de 2 500 000 FCFA.

Il est bon de savoir que l’ordre national des pharmaciens du Burkina compte trois régions ordinales à savoir celle du Centre, de l’Est et de l’Ouest. Ce don qui est de la région ordinale du Centre regroupe cinq régions sanitaires que sont : le Centre, le Centre-Ouest, le Centre-Sud, le Nord et le Plateau Central.

Marcus Kouaman

Lefaso.net