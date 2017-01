Coupe d’Afrique des Nations : A jour J-1, l’ambiance est calme à Ouagadougou

Assis à quelques mètres du pont Kadiogo, David Nikièma, Alidou Zangré, et Michel Moyenga discutent. Près d’eux, un mur paré du drapeau burkinabè. Un véhicule décharge un poste téléviseur. Demain, une centaine de personnes sera au rendez-vous pour suivre le match d’ouverture de la CAN mais surtout pour supporter les Etalons lors de la confrontation avec les Lions indomptables du Cameroun. Tous les trois supporters ont l’espoir que le Burkina Faso va rééditer l’exploit de 2013 à conditions que les joueurs se mettent au sérieux. Et même si les temps sont durs, les trois hommes ont rappelé que la Coupe d’Afrique des Nations n’était qu’un jeu et que même si le Burkina était disqualifié au premier tour, cela n’entacherait en rien l’amour qu’ils ont pour leur patrie et le 11 national.

En attendant, le pronostic selon David Nikièma es de 2 buts à 1 pour le Burkina, et 1 à 0, selon Moyenga Michel. Pour ce dernier, les poulains de Paulo Duarte partent favoris à cette compétition même si aucune équipe n’est à négliger. Le conseil gratuit qu’il dit donner à l’entraineur, c’est de veiller à la cohésion du groupe. « Il faut mettre de côté les mésententes », a-t-il tranché.

Quant à Dambré Xavier, vendeur d’articles de sport, les Etalons iront loin s’ils franchissent la phase des pouls. Et pour cela, il conseille Paulo Duarte de faire fi de l’ancienneté et de l’expérience de certains joueurs pour mettre sur le terrain de jeunes joueurs talentueux. Harouna Zoungrana, lui, propose que l’entraineur fasse jouer plus souvent Banou Diawara plutôt que Aristide Bansé et Jonathan Pitroipa qu’il juge incompétents.

Et s’il était entraineur, l’artiste musicien Ouédraogo Moussa avance qu’il interdirait les divertissements nocturnes aux Etalons et instaurerait une certaine rigueur car « quand on va en guerre, on prépare ses armes ». « Certes, poursuit-il, les gens crient à la galère mais j’ai foi aux Etalons et je pense qu’ils peuvent prendre le trophée ».

Si tout le monde semble confiant, il y a bien un qui semble pessimiste. Il s’agit de Abdoul Wahab Soré, vendeurs de vêtements de sport. « Je ne pense pas qu’ils nous ramèneront la coupe parce qu’à cause de la vie est chère, les populations et les joueurs ne sont pas contents. Même si tu vis à l’extérieur, comment peux-tu bien jouer alors que c’est chaud au pays », s’interroge-t-il ? Et de conclure « Aux dernières éditions de la CAN, nous avions beaucoup de clients qui se bousculaient pour acheter les maillots, les survêtements et les drapeaux. On pouvait avoir jusqu’à 150 000 F CFA par jour. Mais cette année, c’est dur, chacun se cherche ».

Herman Frédéric Bassolé

Lefaso.net