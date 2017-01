Les Evêques de la Conférence épiscopale Burkina-Niger chez le Président du Faso

Présents dans la capitale burkinabè dans le cadre de leur assemblée plénière (trois dans l’année), les Evêques de la Conférence épiscopale Burkina-Niger (15 diocèses au Burkina et 2 au Niger), ont rendu visite au Chef de l’Etat. Situant le contexte de la rencontre entre Evêques, le président de la Conférence épiscopale, Monseigneur Paul Ouedraogo, Archevêque du diocèse de Bobo-Dioulasso, avoue que c’est pour échanger autour des problèmes des grands séminaires qui sont des maisons de formation pour les futurs prêtres.

Cette année, c’est au tour du Grand séminaire Saint Pierre et Saint Paul à Kossoghin (Ouagadougou) que se tient cette rencontre.

Et comme c’est la nouvelle année, les prélats ont demandé à rencontrer le président du Faso pour lui présenter leurs vœux de Santé pour lui, sa famille et ses collaborateurs. Ainsi que des vœux de paix pour l’ensemble du Burkina car, pour Monseigneur Ouédraogo, notre pays a été très éprouvé durant l’année 2016. « Nous souhaitons que l’année 2017 soit une année meilleure à tous égards et que la paix et la sécurité soient assurées pour tous ; et que nous puissions réellement travailler dans la prospérité de notre pays », confie-t-il.

L’Archevêque du diocèse de Bobo a bien espoir que 2017 va donner aux Burkinabè de progresser ensemble sur le chemin de la réconciliation tant désirée, de se donner la main pour apaiser les cœurs et se mettre au travail. Cela dans l’ultime but d’assurer la prospérité du pays des hommes intègres.

Marcus Kouaman

Lefaso.net