Chambre de commerce : Le nouveau bureau reçu par le président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina (CCI-BF), Mahamadi Savadogo dit Kadhafi, a été reçu en audience par le président de l’Assemblée nationale, Salifou Diallo et le Premier ministre Paul Kaba Thiéba. C’était ce mercredi 11 janvier 2017, à Ouagadougou.

Accompagné des membres de son bureau, le Président de la chambre consulaire, Mahamadi Savadogo dit Kadhafi a été reçu en audience par Dr Salifou Diallo, président de l’Assemblée nationale dans la matinée. L’homme d’affaires, confie être venu présenter le nouveau bureau de la Chambre de commerce dont il est le premier responsable. Et comme c’est le nouvel an, il en a profité pour présenter ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité à la représentation nationale à travers son président.

Cette rencontre a été une occasion selon Mahamadi Savadogo de donner le programme de travail que la chambre consulaire aura avec l’Assemblée nationale. Cela concerne essentiellement les différentes lois à venir et la relecture de celles existantes qui régissent la vie économique du pays. « Nous avons besoin du soutien du parlement car la plupart des lois concernant la vie économique règlementent le climat des affaires et certaines qui sont prises depuis un certain temps ne sont plus adaptées aujourd’hui », explique Kadhafi.

Bientôt un forum sur le PNDES

Un peu plus tard dans la soirée c’est chez le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba que Mahamadi Savadogo et les membres de son bureau se sont rendus. Après avoir présenté ceux chargés de conduire la barque de l’instance des affaires du pays des hommes intègres, plusieurs points ont été abordés avec le chef du gouvernement au nombre desquels le projet d’organisation d’un forum sur le PNDES (Plan national de développement économique et social). Surtout dans son volet partenariat public-privé. Cela dans le but que « l’Etat et le privé se retrouvent pour discuter et voir quel sera le rôle du privé dans ce nouveau référentiel », avance le président Savadogo. Le Premier ministre ayant donné son accord de principe, reste à déterminer la date.

Le vendredi 6 janvier dernier, le Président du Faso, Roch Kaboré recevait les 21 membres du bureau consulaire, avec à sa tête, Mahamadi Savadogo dit Kadhafi. Lui et ses pairs en principe ont jusqu’en 2021 pour conduire la barque CCI-BF à bon port. Ce bureau a été installé le 30 novembre 2016, suite au scrutin du 13 novembre de la même année qui a consacré l’élection de 148 délégués.

Marcus Kouaman

Lefaso.net