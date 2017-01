Avant-projet de Constitution : Le mandat des députés limité à deux aussi

C’est le 29 septembre 2016 que la Commission constitutionnelle, présidée par Me Halidou Ouédraogo, a été officiellement installée par le Président du Faso avec un délai de deux mois pour rendre les résultats de ses travaux. Cette Commission avait pour mission de proposer un avant-projet de Constitution à soumettre aux « Forces sociales » des treize régions du pays et aux Burkinabè de l’Etranger à travers les zones à fortes concentrations. C’est à l’issue de cette étape, qui vise à recueillir les amendements, que le projet va être soumis à la sanction du peuple par un référendum. S’il est adopté, le Burkina marquera ainsi son passage à une Vème République.

Le travail de base étant achevé (voir pièce jointe), cette sortie des membres de la Commission consacre donc le top de départ de la deuxième étape à savoir, les tournées auprès des Forces-vives.

En attendant de revenir sur certains aspects de cette loi fondamentale en gestation, on peut retenir au passage que la Commission constitutionnelle propose le régime sémi-présidentiel (un dosage du régime parlementaire et de celui présidentiel) comme type de régime politique.

La Commission constitutionnelle requiert également la limitation du nombre de mandats pour les députés avec effet sur le mandat en cours.

Les droits d’accès à l’eau potable et à l’assainissement, au logement décent, au sport et aux loisirs, à la santé, à l’alimentation saine, etc., sont aussi consacrés par la « mère des lois ».

En plus d’être soumise à la limitation du nombre de mandats (deux), toute personne candidate à la Présidence du Faso doit non seulement être Burkinabè de naissance mais également, renoncer (après son élection et avant son investiture) à sa nationalité étrangère au cas où elle posséderait une double nationalité.

Les rapports entre l’Assemblée nationale et le gouvernement sont, quant à eux, régis par la motion de censure, la question de confiance, du vote bloqué, du vote tacite, de la dissolution de l’Assemblée nationale et, enfin, de la procédure de discussion parlementaire.

Après ce travail d’échafaudage de la Commission constitutionnelle, la balle est désormais dans le camp de tous les Burkinabè qui devront se mobiliser dans les localités pour exprimer, à travers les cadres qui leur seront offerts, leurs attentes en termes d’« aspirations profondes » et de valeurs de cette nouvelle Constitution.

Un travail de préparation est abattu dans cette perspective par le Centre pour la gouvernance démocratique (CGD) dans les régions du pays via des conférences publiques sur les « enjeux de la nouvelle Constitution ». C’est dire donc que ces tournées devront, en principe, connaître une participation conséquente des Burkinabè à tous les niveaux ; idéal recherché à travers cette démarche participative dans la rédaction de la nouvelle Constitution.

Oumar L. Ouédraogo

Lefaso.net

Document joint : Avant-projet de la Nouvelle Constitution