La banane et ses vertus cosmétiques

La banane, un fruit bien connu. L’on peut s’en procurer facilement chez les marchands de fruits et légumes ou dans les différents marchés et supermarchés de la place. Ce que l’on ne sait peut-être pas, c’est que, ce fruit polyvalent à la peau jaune et à la chair blanche est une mine de bienfaits. Tant sur l’organisme que sur la peau. Chers lecteurs, dans cet article nous allons vous parler des vertus cosmétiques de la banane tout en vous proposant quelques recettes toutes simples que vous pourrez essayer chez vous.

• Les vertus de la banane sur la peau

Un hydratant naturel

La banane est un excellent hydratant naturel pour votre peau. La vitamine A présente dans la banane restaure l’humidité perdue et répare la peau terne, sèche et abîmés. Pour hydrater votre peau, écraser une banane mûre et l’appliquer sur votre visage. Évitez le contact avec les yeux. Laissez-la sur votre peau pendant vingt à vingt-cinq minutes, puis lavez avec de l’eau tiède. Si vous avez la peau très sèche, vous pouvez ajouter le miel à ce masque.

Un teint éclatant

Écrasez une banane mûre et la mélanger avec du jus de citron (environ deux à trois cuillerées à soupe). Laissez agir pendant vingt-cinq minutes. Ce masque est plein de vitamine C, qui va vous aider à réduire les taches et les imperfections.

Anti-âge

Les éléments nutritifs dans la banane vous aident à lutter contre les rides et à maintenir une peau plus jeune. Pour un masque facial anti-âge riche en vitamines A et E, écraser un avocat et une banane. Laisser sur la peau pendant vingt-cinq minutes et rincez. Pour une peau douce et jeune. Les vitamines E dans les avocats combinées avec les éléments nutritifs dans les bananes combattent les radicaux libres et réparent les dommages.

L’acné

Pour traiter l’acné avec la peau de banane, couper un petit morceau de la peau. Frottez l’intérieur de la peau doucement sur la zone touchée de l’acné. Frottez pendant environ 5 minutes ou jusqu’à ce que l’intérieur de la peau devienne brun. Nettoyer votre peau avec de l’eau tiède, mais laissez sécher la banane sur la zone touchée. Répétez cette opération au moins trois fois par jour et l’acné et les boutons vont se résorber dans une semaine. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Rita Bancé/Ouédraogo

Lefaso.net