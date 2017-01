Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 11 janvier 2017

I-DELIBERATIONS



I.1. AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT



Le conseil a adopté quatre (04) rapports.

Le premier est relatif à une ordonnance portant autorisation de ratification des accords de financement, conclus le 16 novembre 2016 à Marrakech au Royaume du Maroc entre le Burkina Faso et la Banque islamique de développement (BID) pour le financement du Projet d’extension et de renforcement des réseaux électriques du Burkina Faso.

D’un montant de 37 millions de dollars US, soit 18,5 milliards FCFA, le financement de ce Projet vise à augmenter de 2% le taux national d’accès à l’électricité à travers le raccordement de 70 000 ménages dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou ainsi que dans les localités des régions du Plateau-central, du Centre-nord et du Sahel.

Le deuxième rapport concerne la liquidation des Systèmes financiers décentralisés (SDF) en faillite.

Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les mesures nécessaires en vue de l’assainissement du secteur de la micro finance du Burkina Faso.

Le troisième porte approbation des résultats de l’appel d’offres ouvert international N°2014-0107/MS/SG/DMP/PARCS-LM pour la construction d’infrastructures sanitaires dans les régions de l’Est, du Nord, du Plateau-central et du Sahel.

Le Conseil a marqué son accord pour l’attribution dudit marché à l’entreprise EBTM Sarl pour le Lot 2 relatif à la construction de quatre (04) Centres de santé et de promotion sociale (CSPS) dans la région de l’Est (Tipoli et Diagouri dans le district sanitaire de Mani, Province de la Gnagna, Fantou et Mangou dans le district sanitaire de Diapaga, Province de la Tapoa), pour un montant de neuf cent quatre-vingt-quatorze millions cinq cent soixante-dix-sept mille six cent quarante-cinq (994 577 645) FCFA TTC avec un délai d’exécution de six (06) mois.

Le financement est assuré par la Banque islamique de développement (BID) et le Budget de l’Etat.

Le quatrième rapport concerne la proposition de schéma d’apurement de la dette intérieure irrégulière des ministères et institutions.

L’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) a, à la suite de l’audit effectué au cours du premier trimestre 2016, évalué la dette intérieure irrégulière des ministères et institutions à 39,3 milliards de FCFA.

15,74 milliards de FCFA ont déjà été pris en charge par les entités concernées et payés.

Le Conseil a instruit les ministres en charge du dossier de prendre les dispositions idoines en vue de l’apurement diligent du reste de la dette déclarée irrégulière par l’ASCE-LC, en tenant compte de la mise à jour régulière de la liste des dossiers validés qui seront parvenus au ministère de l’économie, des finances et du développement.

Le Conseil a également félicité les ministres pour le règlement de la dette intérieure régulière des ministères et institutions dont le taux est de 98,21% par rapport au montant des dossiers retenus pour être apurés en 2016.

I.2. AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES



Le Conseil a adopté deux (02) rapports.

Le premier est relatif au bilan de la mise en œuvre du Plan de soutien aux populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle de l’année 2016.

En 2016, le Plan a permis :

la mise à disposition de 454 tonnes de vivres au profit de 4 647 ménages, pour un montant de cent trente-six millions deux cent mille (136 200 000) FCFA, soit un taux de réalisation de 69% ;

la vente de 4 200 tonnes de céréales à prix subventionné pour un montant de un milliard deux cent soixante millions (1 260 000 000) FCFA ;

la vente à prix subventionné de 6 479 tonnes d’aliments à bétail pour un montant de sept cent soixante-dix-sept millions quatre cent soixante-huit mille sept cent quarante (777 468 740) FCFA ;

la mise en place de 154 tonnes de stocks de sécurité de sous produits agro-industriels (SPAI) à hauteur de treize millions huit cent quinze mille (13 815 000) FCFA ;

la dotation de 2 966 ménages en noyaux reproducteurs de petits ruminants et de 105 ménages en noyaux de volailles pour un montant de cent quarante millions cinq cent quatorze mille (140 514 000) FCFA ;

la dotation de 19 tonnes de semences fourragères à 1 563 ménages pour un montant de dix-huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent quarante cinq (18 998 245) FCFA ;

la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus au profit de 8 717 ménages pour un montant de deux cent dix-sept millions neuf cent vingt cinq mille (217 925 000) FCFA ;

la prévention et la prise en charge de la malnutrition chez 223 380 enfants de moins de 5 ans pour un montant de cinq milliards sept cent huit millions quatre cent cinquante-sept mille huit cent quatre-vingt-quatre (5 708 457 884) FCFA ;

la réalisation de 8 forages d’un coût de soixante-dix-huit millions quatre cent douze mille trois cent vingt-deux (78 412 322) FCFA.

L’ensemble des réalisations s’élève à neuf milliards sept cent quatre-vingt-neuf millions neuf cent cinquante-quatre mille cinq cent un (9 789 954 501) FCFA.

Le Conseil a instruit les ministres concernés de prendre des dispositions idoines pour une meilleure exécution du plan de soutien aux populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle en 2017.

Le second rapport est relatif au Plan de réponse et de soutien aux populations vulnérables à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition au cours de l’année 2017.

Ce plan vise à contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables à travers des actions harmonisées d’assistance alimentaire et de protection de leur moyen d’existence.

L’adoption de ce rapport permet de disposer d’un mécanisme de prise en charge des ménages vulnérables en 2017.

II-COMMUNICATIONS ORALES



II.1. Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure a fait au Conseil une communication relative à l’organisation des cérémonies d’hommages aux victimes de l’attentat terroriste du 15 janvier 2016 à Ouagadougou.

Ces cérémonies visent à rendre hommage aux victimes de ladite attaque terroriste et à magnifier l’abnégation et la détermination du peuple burkinabè à combattre le terrorisme et à préserver la paix et la sécurité sur toute l’étendue du territoire national.

Cette commémoration se déroulera du 13 au 15 janvier 2017 par des offices religieux, une marche silencieuse sur l’Avenue Kwamé N’KRUMAH et un rassemblement sur les lieux de l’attentat.

II.2. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabè de l’extérieur a fait au Conseil une communication relative à la participation de Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso à l’investiture de son de Son Excellence Monsieur Nana AKUFO-ADDO, Président de la république du Ghana, le 7 janvier 2017 à Accra.

Le Président du Faso a réaffirmé au nouveau Président ghanéen sa disponibilité constante à œuvrer pour le renforcement des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays liés par l’histoire et la géographie.

Il a en outre mis à profit son séjour pour rencontrer la communauté burkinabè vivant au Ghana.

III. NOMINATIONS



III. NOMINATION DANS LES CONSEILS D’ADMINISTRATION



MINISTERE DU COMMERCE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’ARTISANAT



Le Conseil a adopté un décret portant nomination de Monsieur Badelson Leonard BADO, Mle 54 628 F, Inspecteur des impôts, Administrateur représentant l’Etat au titre du ministère de l’Economie, des finances et du développement au Conseil d’administration de l’Agence pour la promotion des exportations du Burkina (APEX-Burkina), pour un premier mandat de trois (03) ans.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT



Le conseil a adopté cinq (05) décrets.

Le premier porte nomination des personnes ci-après Administrateurs au Conseil d’administration de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Au titre du ministère de l’Economie, des finances et du développement

Madame Cécile MEDA/SOME, Mle 70 579 K, Administrateur des services financiers.

Au titre du ministère de la Communication et des relations avec le parlement

Madame Habibou ZOUNGRANA/BARRY, Mle 34 394 W, Conseiller en sciences et techniques de l’information et de la communication ;

Monsieur Alexis KONKOBO, Mle 41 559 V, Conseiller en sciences et techniques de l’information et de la communication.

Le deuxième nomme Monsieur Alexis KONKOBO, Mle 41 559 V, Conseiller en sciences et techniques de l’information et de la communication, Président du Conseil d’administration de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le troisième porte nomination de Monsieur Sidiki DRABO, Mle 59 925 D, Administrateur des services financiers, Administrateur représentant l’Etat au titre du ministère de l’Economie, des finances et du développement au Conseil d’administration de l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le quatrième nomme Monsieur Pascal Yemboini THIOMBIANO, Mle 49 579 H, Conseiller de presse, Administrateur représentant l’Etat au titre du ministère de la Communication et des relations avec le parlement au Conseil d’administration de la Société burkinabè de télédiffusion (SBT) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le cinquième décret nomme Monsieur Pascal Yemboini THIOMBIANO, Mle 49 579 H, Conseiller de presse, Président du Conseil d’administration de la Société burkinabè de télédiffusion (SBT) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le Ministre de la Communication et

des Relations avec le Parlement,

Porte-parole du gouvernement,

Rémis Fulgance DANDJINOU

Officier de l’ordre national