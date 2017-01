Sport : La LONAB offre du matériel sportif à la FBF

C’est un don composé de 70 maillots, 70 tee-shirts (polos), 30 pantacourts et de 100 écharpes qu’a reçu Sita Sangaré, président de la Fédération burkinabè de football (FBF), de la main du directeur général de la LONAB, Lucien Carama. D’un coût estimé à 30 millions de FCFA, ce don est destiné aux étalons et à leurs supporters actuellement au Gabon pour la CAN 2017.

Pour Lucien Carama, ce don entre dans le cadre du traditionnel soutien de la LONAB au sport et plus particulièrement au football. La FBF reçoit en effet, 50 millions chaque année de la part de la nationale des jeux de hasard. De plus, indique Lucien Carama, les étalons étant déjà au Gabon, « c’est notre manière de les accompagner, de contribuer à la victoire des étalons. » Il dit donc espérer que le 5 février, les étalons soulèveront haut le drapeau du Burkina Faso.

Sita Sangaré pour sa part s’est réjoui de ce geste de la LONAB qui répond selon lui à un besoin pressant. En effet, les joueurs exprimeraient depuis longtemps des besoins de pantacourts et de polos. Les supporters également n’ont pas été oubliés, car c’est à eux que sont destinées les 100 écharpes.

Les premiers millionnaires de 2017 empochent leurs chèques

La cérémonie de remise de don à la FBF a aussi été l’occasion pour la LONAB de procéder à la remise symbolique de chèques à trois nouveaux gagnants. Le premier à recevoir son lot est Bernard Zoungrana, agent de l’ONATEL, qui, avec une mise de 1200 F CFA au quarté du 2 janvier 2017 a gagné la somme de 11 150 500 F CFA.

Justin Nikiema, employé de commerce lui a reçu un chèque de 49 119 500 F CFA. Il a gagné ce montant après avoir misé 600 F CFA au 4+1 du 6 janvier 2017.

Nestor Evariste Nikiema, employé de commerce est reparti avec le plus gros chèque. Avec une mise de 900 F CFA au 4+1 du 30 décembre 2016, il empoche la rondelette somme de 55 847 000 F CFA.

Cette cérémonie a ainsi été l’occasion pour la LONAB une fois de plus de traduire en acte son slogan « Les lots aux heureux gagnants, les bénéfices à la nation entière. »

Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net