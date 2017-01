Yacouba Coulibaly, sociétaire du RCB en route pour la CAN : « Je suis comme l’ambassadeur du football local au sein de l’équipe »

Lefaso.net : La deuxième phase de la préparation a débuté ici au Gabon. Comment la vivez-vous ?

Yacouba Coulibaly : Ça se passe bien. Personnellement j’essaie de m’accrocher. Je joue au pays et avec les autres ce n’est pas le même niveau. Donc j’essaie de m’adapter.

Ce sera ta première CAN, comment l’appréhendes-tu ?

Je suis très content de pouvoir participer à la CAN avec les Etalons. L’entraineur m’a fait confiance et c’est à moi maintenant de prouver. Je n’ai pas droit à l’erreur puis que je suis comme l’ambassadeur du football local au sein de l’équipe.

Comment as-tu été accueilli au sein de l’équipe ?

J’ai été très bien accueilli. On vit en parfaite symbiose. Les grands frères me donnent les conseils que j’écoute très bien. Il n’y a vraiment pas de problème entre nous. Je suis à l’apprentissage et ce qu’ils me disent sur le terrain me permet de me perfectionner.

Quels sont tes objectifs en allant à cette CAN ?

La CAN est une compétition réunit plusieurs personnalités du monde du football. Il y a des entraineurs et des recruteurs qui viennent chercher des joueurs à cette compétition. Je compte bien saisir cette occasion pour lancer ma carrière au plan international. A cette CAN, je voudrais aussi être un exemple pour les joueurs locaux. Car aujourd’hui c’est Yacouba Coulibaly mais ça peut être l’un d’eux demain. Je les invite donc à travailler de façon continue.

Qu’as-tu à dire au public burkinabè ?

Je leur demande de nous soutenir. Car avec leur soutien, nous ferons de notre mieux.

Propos retranscrits par Jacques Théodore Balima

Lefaso.net