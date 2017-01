Signature de convention : Internews et la RTB pour la résilience au changement climatique

L’Organisation non gouvernementale INTERNEWS et la Radiodiffusion télévision du Burkina (RTB) ont signé une convention dans le cadre du programme BRACED-Zaman Lebidi axé sur la résilience des populations du nord Burkina face aux effets du changement climatique. L’accord a été conclu le vendredi 6 janvier 2017 à Ouagadougou.

A travers la signature de cette convention, INTERNEWS s’engage entre autres à renforcer les capacités des producteurs et journalistes de la RTB-RADIO à mieux réaliser les bulletins météo assortis des conseils pratiques, à appuyer la production d’un magazine sur l’environnement et à mettre à la disposition de la radio nationale une sélection des meilleures productions radiophoniques du réseau des médias communautaires partenaires du programme BRACED/Zaman Lebidi dirigé par l’ONG internationale Christian Aid

Un des pans importants de ce partenariat réside dans la production et la diffusion d’une tranche d’informations météorologiques en collaboration avec la Direction Générale de la Météorologie (DGM) du Burkina. Des brèves axées sur les bonnes pratiques contre les effets du changement climatique se « grefferont » au bulletin météo classique. Les producteurs (agriculteurs, éleveurs et artisans) y décèleront, par ailleurs, des conseils utiles à observer pour une meilleure amélioration du rendement de leurs productions et élevages.

Pour la Directrice Générale de la RTB, Docteur Danielle BOUGAIRE / ZANGREYANOGHO, par ailleurs enseignante d’université, ce partenariat est opportun dans la mesure où il prend en compte les préoccupations d’une frange importante de la population. De l’avis du directeur projet par intérim d’INTERNEWS Burkina, MALICK Victor, la signature de cette convention jette les bases d’une collaboration au profit des auditeurs et par ricochet de l’ensemble des populations du Burkina Faso qui seraient amenées à prendre des décisions pour améliorer leurs conditions de vie grâce à la fourniture régulière des informations météo.

A court terme, INTERNEWS mettra à la disposition des journalistes et des communicateurs en langues nationales un lexique des termes météorologiques dans la perspective d’appréhender ou de mieux comprendre le contenu des mots et le langage technique liés aux variations climatiques et aux prévisions météo.

Jean Zongo