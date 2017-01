CAN 2017 : Les Etalons plus que jamais sereins

Il est 17h 30, ce mardi 10 janvier 2017. Dans l’enceinte de l’Institut de la jeunesse et des sports (INJS) de Libreville, seuls les cris de l’entraineur se font entendre dès l’entrée du centre. Sur le terrain, des joueurs vêtus de verre pour certains et de chasubles blanches pour les autres, tapent dans le ballon.

Repartis en deux équipes, les Etalons se donnent à fond pour être prêts le 14 janvier, date de leur entrée en lice de la CAN contre le Cameroun. Un adversaire redoutable au regard de son palmarès et de ses joueurs. Mais l’équipe du pays du grand Samuel Eto’o, Roger Mila, Patrick Mboma, Rigobert Song, etc. n’effraie pas pour autant le technicien portugais. « Le Burkina est tombé dans la poule du Cameroun tout comme le Cameroun est aussi tombé dans la poule du Burkina. C’est difficile pour tout le monde. Le Burkina est 7e africain dans le classement FIFA. Ce n’est pas parce que nous sommes plus beaux ou plus gentils que les autres. Mais c’est parce que cette équipe travaille et évolue. Elle a des qualités qui sont reconnues. Pour la CAN, si ce n’est pas à cause des blessés, d’ailleurs le Cameroun a aussi des problèmes. Donc si ce n’est pas facile pour le Burkina, ça ne l’est pas aussi pour le Cameroun, ça ne sera pas aussi facile pour le Gabon », a analysé Paulo Duarte.

Des blessés mais sereins

Il y a des blessés dans les rangs des Etalons. Yssouf Paro, Steeve Yago, Germain Sanou, Aboubacar Sawadogo, Hervé Koffi Kouakou touché à la cheville lors de l’entrainement de ce soir, sont actuellement à l’infirmerie. Si certains sont à l’étape de la récupération, d’autres viennent de contracter des blessures. « Alexandre, fais la photo des trois gardiens blessés », lance l’entraineur Paulo Duarte au team media officer.

Mais dans l’ensemble tout le monde est serein. « Le groupe vit bien. Pour l’instant on essaie de s’adapter au climat et l’ambiance est bonne. Les entrainements aussi se passent et on est motivé pour bien débuter cette CAN », a indiqué le capitaine des Etalons, Charles Kaboré.

Les nouveaux venus sont également confiants pour un bon parcours des Etalons à la CAN. « La seconde phase de la préparation se passe bien. Personnellement je m’accroche car c’est aussi une école d’apprentissage pour moi. Je suis confiant que ça se passera bien pour nous à cette CAN », a ajouté Yacouba Coulibaly, sociétaire du Racing club de Bobo Dioulasso (RCB). Parmi les nouveaux appelés, un inconnu. Blatti Touré. Jouant dans un club chypriote, il fait ses premiers avec les Etalons. « L’ambiance au sein du groupe est bonne. On est, tous, concentré pour bien commencer la CAN », nous a-t-il confié.

Pour ce mardi, l’entraineur a pu faire, une fois de plus, la revue de troupe de son effectif. La troisième depuis leur arrivée dans la capitale gabonaise. Des autorités dont le président de la Fédération burkinabè de football, Sita Sangaré, sont attendues ce mercredi 11 janvier à Libreville. Elles auront certainement l’occasion de réitérer le soutien des Burkinabè à leur équipe nationale engagée dans cette bataille continentale.

Jacques Theodore Balima

Lefaso.net