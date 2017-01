Mariage d’enfants et entrepreneuriat féminin : Les acteurs de la mise en œuvre s’approprient les projets

Le 10 janvier 2017 s’est tenu à Kombissiri dans la province du Bazèga, un atelier technique d’appropriation des sous-projets « Sukaabé rewlè » ou lutte contre le mariage d’enfants et « Entreprendre au féminin ». Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet « Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel ». L’ouverture des travaux a été présidée par la ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille, Laure Zongo/Hien.

« Nous n’avons pas les statistiques exactes à vous donner ce matin en ce qui concerne la lutte contre le mariage d’enfants. Mais ce que nous pouvons dire, c’est que dans le domaine de l’entreprenariat, à peu près 8% des femmes sont seulement engagées », a déclaré la ministre de la Femme, de la solidarité nationale et de la famille (MFSNF), Laure Zongo/Hien, pour qui son département doit inéluctablement travailler à changer la donne. Car, ajoute-t-elle, dans le programme du président du Faso, une place de choix est accordée aux femmes pour qu’elles puissent être des facteurs dynamiques de développement. « Mais comment pourrions-nous devenir des acteurs dynamiques de développement si des femmes n’ont pas leur droit promu ou respecté ? Si elles n’ont pas la possibilité de s’autonomiser sur le plan économique, social, politique ? ». Se questionne la présidente de la cérémonie.

Comme alternative à ces préoccupations, le Burkina Faso a choisi de s’engager avec cinq autres pays de la sous-région (Côte d’ivoire, Mali, Mauritanie, Niger et le Tchad), dans la mise en œuvre du projet « Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel ». Financé par la Banque mondiale avec l’appui technique du Fonds des nations Unies pour la population, ce projet comporte trois composantes. Et les sous-projets « Sukaabé rewlè » ou lutte contre le mariage d’enfants et « Entreprendre au féminin » font partie intégrante de la composante 1 du projet qui cherche à créer une demande pour les services et produits de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile et de nutrition. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Aïssata Laure G. Sidibé

Lefaso.net