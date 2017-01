Région du Nord : Irène Coulibaly nouvelle Secrétaire Générale

« Madame Irène Coulibaly, au nom du Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure.et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare installée solennellement ce jour 10 janvier 2017, dans vos fonctions de Secrétaire Générale de la Région du Nord (SGR). » C’est par cette formule consacrée que Hassane Sawadogo gouverneur de la région a donné le plein pouvoir à Irène Coulibaly pour coordonner les activités administratives du Nord. Irène Coulibaly administrateur civil de son Etat et précédemment Haut- commissaire de la province du Séno remplace Boubacar Nouhoun Traoré au secrétariat général de la région du Nord.

La mobilité des personnels de l’Etat, indispensable pour la vie des institutions



Etaient présents à la cérémonie, les corps constitués de la région, les responsables religieux, coutumiers, les représentants des organisations de la société civile etc. A l’occasion Boubacar N. Traoré en fin de mission n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction d’avoir connu, et d’avoir pu relever avec les populations, les agents et les directeurs des services techniques, les défis du développement de la région du Nord et de la gouvernance administrative. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]

Yann Nikièma

