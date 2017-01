Dix ans de la disparition de Joseph Ki-Zerbo : Hommage à l’ambassade du Burkina Faso à Paris

Le 3 décembre 2016 s’est tenue à l’Ambassade du Burkina Faso à Paris une conférence en hommage au Professeur Ki-Zerbo. Organisée par le Comité international Joseph Ki-Zerbo pour l’Afrique et sa diaspora, en collaboration avec la section française du Mouvement burkinabé des droits de l’Homme et des peuples (MBDHP), la rencontre été ouverte par l’Ambassadeur Alain Francis Gustave Ilboudo.

Cette rencontre a été animée des panélistes de haut niveau, dont les Professeurs Elikia M’BOKOLO (Modérateur), Molefe K. ASANTE, (Temple University/USA), Coordinateur international de Afrocentricity international, Jean-François PETIT (Institut catholique de Paris), Yash TANDON, économiste, précédemment directeur de l’International South Group Network (Réseau international du Sud) que présida l’historien et homme politique burkinabè Joseph Ki-Zerbo.

Parmi la nombreuse assistance on a pu noter la présence de Monsieur Sugiura Tsutomu ZUOLA, Président de la Maison du Japon à Paris, précédemment Ambassadeur du Japon en France, M. Roland COLIN, Directeur de cabinet de Mamadou DIA (Sénégal), M. Siaka SANOU, collaborateur de Joseph Ki-Zerbo en tant que représentant des étudiants au sein du Collectif des organisations de masse et des partis politiques, Mme Edjou KANTIEBO et Armelle FAURE, anthropologues, et de nombreux activistes, leaders associatifs ou politiques et sympathisants.

Au nom du CIJKAD, Messieurs Cruz Melchor EYA NCHAMA (Président), Besat Kifle SELASSIE (premier Vice-Président), Dr. Lazare KI-ZERBO (deuxième Vice-Président), Sylvain NKANZA (Trésorier), Adissa ALIRA (Chargée de communication), se sont engagés à poursuivre la mission de promotion de l’œuvre de Joseph Ki-Zerbo sur le Continent et à l’étranger, et à prendre part aux Etats généraux de la diaspora burkinabè en France.

Le CIJKAD a en outre annoncé la diffusion prochaine d’une édition spéciale de l’émission « La Marche du Monde » (RFI) consacrée à Joseph Ki-Zerbo, la publication des actes de la conférence en 2017, et l’organisation d’un Symposium sur le dialogue des religions et des cultures à Ouagadougou du 21 au 23 février 2017.

Un compte-rendu des cérémonies d’hommage au Burkina Faso est disponible sur le site de la Fondation Joseph Ki-Zerbo pour l’histoire et le développement endogène de l’Afrique http://www.fondationki-zerbo.org/

Contact : comitejosephkizerbo@gmail.com

En photo, l’équipe du CIJKAD : de gauche à droite : Alira ADISSA, Lazare KI-ZERBO, Kifle Beseat SELASSIE, Isabelle ESSOU, Sylvain NKANZA, Cruz Melchor EYA NCHAMA.