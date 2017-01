Nouvel an : Les vœux de quelques députés

Les députés et le personnel administratif de l’Assemblée nationale ont organisé une cérémonie de présentation de vœux au président du parlement burkinabè, le 06 janvier 2017. A l’issue de cette cérémonie, nous avons recueillis les vœux de quelques députés pour notre pays et pour leur fief électoral. La paix et la cohésion sociale est le mot clé dans ces différents souhaits. Lisez plutôt !

Issa Barry, président du groupe parlementaire Burkindlim



Je souhaite pour l’année 2017, la paix pour le peuple burkinabè, la santé pour l’ensemble de notre peuple. Je souhaite qu’il ait la joie du vivre ensemble, la réconciliation nationale et surtout la paix pour notre pays qui a été beaucoup éprouvé au cours de l’année écoulée. Bonne et heureuse année 2017.

Alfred Sanou, président du groupe parlementaire CDP



A l’occasion du nouvel an, je souhaite à tous les Burkinabè une bonne et heureuse année 2017. La paix, la santé et tout ce qui peut faire progresser le Burkina, je souhaite que cela puisse se réaliser au Burkina. Mais aussi et surtout la réconciliation nationale parce que tout au long de l’année écoulée, nous avons parlé de réconciliation nationale. Donc nous aimerions que cela voit le jour en 2017. Cela permettrait à tous les fils et toutes les filles du pays de travailler main dans la main afin de faire progresser le pays. Bonne et heureuse année.

Nicolas Dah, député UPC



L’année 2017 vient de se terminer avec son corollaire de misères. Nous avons été beaucoup éprouvés au cours de l’année 2016. Pour la nouvelle année qui vient de démarrer, le seul souhait que je puisse faire pour le peuple et pour le Burkina Faso, c’est que nous ayons un Faso sécurisé, un Faso où tout le monde pourra se déplacer comme il veut, un Faso où les gens auront la santé, où les gens vont s’aimer les uns les autres, un Faso où les gens vont se donner la main pour un développement harmonieux au profit de tout le monde.

Certes, je suis un élu national, mais pour ma province d’origine, je formule les mêmes vœux. Surtout que ma région (ndlr : le Sud-Ouest) doit abriter les festivités du 11 décembre 2017, je souhaite que les fonds mis à la disposition de la région et qui seront répartis au niveau de chaque province, soient utilisés à bon escient pour un développement harmonieux de notre région. Je souhaite bonne et heureuse année 2017 à tout le monde.

Marie Laurence Ilboudo/Marshall, député MPP



A l’orée de l’année 2017, je voudrais présenter mes vœux à tout le peuple burkinabè. Je voudrais avant tout propos souhaité une année de paix dans nos cœurs, dans nos ménages, au Burkina Faso et au monde entier. Je voudrais avoir une pensée pour nos forces de défense et de sécurité qui ont été sollicités pour l’année 2016. Je voudrais leur dire que toute la nation entière leur sera toujours reconnaissante, que le seigneur puisse les accueillir dans son royaume.

Je voudrais pour le Burkina Faso, qu’ensemble nous puissions relever le défi majeur qu’est le développement économique. Nous avons relevé en 2015 le défi de l’alternance politique et je sais combien le Burkina Faso est fort et a une capacité de résilience et je sais que nous pourrons ensemble relever ce défi. A toutes les Burkinabè, à tous les Burkinabè, je souhaite une année de santé, de prospérité et une année de bonheur pour tout le peuple burkinabè et pour tout le monde entier.

Propos recueillis par Moussa Diallo

