Crise Dozo/Koglweogo : La résultante d’une hypocrisie ‘’collective’’ !

Le pouvoir qui a ouvertement lancé un appel à l’ensemble des populations sur le territoire national à ‘’s’organiser pour défendre assurer leur propre sécurité’’ (http://lefaso.net/spip.php?article69731) et sans autres modalités claires de départ.

L’opposition politique qui est allée dans le même jeu par, sans doute, calculs politiques (surtout que les élections municipales étaient à l’horizon mais, malheureusement, même après cette compétition électorale, rien !).

Les organisations de la société civile (au sens plein du terme) dont les réactions sur la question (combien fondamentale ; parce qu’elle engage la paix sociale) n’ont pas été à la hauteur de ce qui se donnait déjà à voir comme menaces sur le terrain.

Comme pour dire donc que, face à certaines réalités, il ne doit, en aucun cas, avoir de la place pour l’équilibrisme.

Mais hélas…, même l’opposition politique a embarqué avec le pouvoir dans un jeu politicien. Le reste…, ils s’en foutent !

Au Burkina, on a cette particularité d’agir pour plaire, parler pour séduire, se comporter pour haranguer les foules. Or, si tant est vrai que ce qui est désormais recherché,c’est faire en sorte que demain soit meilleur qu’aujourd’hui, les jeux de cache-cache, nuisibles à la société, doivent être bannis. C’est le sacrifice à consentir aussi par chaque Burkinabè, chacun à son niveau. Il faut trouver les moyens, dans le respect mutuel et dans le ton qui sied, de dire les vérités sur certaines questions sur lesquelles on ne doit pas tergiverser. Car, ce n’est certainement pas pour un retour au b.a.ba de la vie en société que des filles et fils de ce pays ont offert leur vie pour la Patrie, notamment à travers les 30 et 31 octobre 2014 et le putsch de septembre 2015 !

Jusqu’à preuve du contraire, la cohésion sociale reste le bien précieux le plus partagé par les Burkinabè et dont la préservation devait valoir tous les sacrifices. D’où vient donc cet art de toujours fermer les yeux sur les menaces qui planent sur cette richesse commune, ce réflexe d’interpréter de travers certaines situations par des discours qui visent à se conformer à une ‘’opinion populiste’’ (et tout en sachant qu’on se fait complice d’un comportement nuisible à tout un peuple ?).

En tout cas, nous voilà, pied joint, dans ce que des Burkinabè avaient redouté dès le départ. Pourtant, les prémices … étaient déjà bien-là, avec surtout les incidents de Sapouy (tension entre Koglweogo et Forces de défense et de sécurité), Léo dans le Sanguié (où des individus se réclamant des Koglweogo de Boutourou ont arrêté et séquestré un catéchiste sous prétexte qu’il refusait de s’acquitter des frais d’adhésion au groupe d’auto-défense). Pour ne citer que ces cas ! Malheureusement, on est resté-là, attendant le seuil de l’urgence pour réagir ; comme cela a toujours été de coutume dans ce pays ! On est tous coupables donc de cette situation, chaque Burkinabè, d’une manière ou d’une autre !

Or, l’actualité sous-régionale (voire internationale), marquée par les menaces terroristes, instruisait (surtout les dirigeants) à être franc sur certaines questions afin de mettre tout le monde sur une longueur d’onde. Pour faire face à l’ennemi externe, il faut être fort à l’interne. Mais, peut-on parler de cette force dans une société qui a mal à sa cohésion ?

Le climat général né de cette crise entre Dozo et Koglweogo est, indubitablement, une urgence de trop à résoudre aux mains des Burkinabè.

Et la sortie dans les Hauts-Bassins du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré, ne vient pas mettre fin au fond du problème que soulève cette situation : le clivage géographique désormais palpable. Aujourd’hui, l’on a ‘’consacré’’ l’idée de « grand Ouest » et de « grand Est ». Il suffit de se référer à certaines discussions publiques pour se rendre compte de l’ampleur de la situation.

Mais, il faut que les Burkinabè fassent appel à la raison et se départissent des raisonnements qui tendent à nourrir les germes de la division. A commencer par les pseudo-éclairés de la société. Quand on est éclairé, instruit, on doit être sage et tenir des propos qui rassemblent. Il ne faut pas se tromper de combat en se laissant embarquer par ces situations qui n’ont véritablement pas leur raison d’être. Le seul combat qui, aujourd’hui, mérite la mobilisation de nos énergies, c’est celui contre la pauvreté ; faire en sorte que chaque enfant qui entre à l’école n’aille pas ventre vide en classes, que des familles ne volent plus en éclats de par le fait de l’extrême pauvreté, que la richesse ne soit pas une honte ou un danger dans la société, que de jeunes burkinabè ne soient pas obligés de s’affilier à des cellules terroristes contre leur propre Patrie parce qu’ils désespèrent de vivre. Se perdre donc dans ces situations, c’est enfoncer le pays et le maintenir dans l’extrême pauvreté. De toute façon, qu’on veuille ou pas, ce que le sang a uni, ce n’est pas la géographie qui peut le séparer. On gagnerait donc à avancer !

Oumar L. OUEDRAOGO

Lefaso.net