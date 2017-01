Vœux du nouvel an au ministère de la défense : Le Président du Faso a promis les moyens pour lutter contre le terrorisme

Le Président du Faso, Roch Kaboré a reçu, le lundi 9 janvier 2017 à Ouagadougou, les vœux de nouvel An des personnels du ministère de la défense nationale et des anciens combattants. C’était au cours d’une cérémonie sobre qui a enregistré la participation effective des personnels du département, et des anciens combattants. Le Chef d’Etat-major général, le Général Oumarou Sadou était aussi de la partie.

De tradition, l’entame d’une nouvelle année donne lieu à des cérémonies de présentation de vœux. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants (MDNAC) n’a pas dérogé à cette règle. En effet, ce lundi 9 janvier 2017, a été mis à profit par les personnels de ce département pour présenter leurs sincères vœux de bonne et heureuse année au Chef suprême des armées nationales, Roch Kaboré ainsi qu’à sa famille. Cette cérémonie commune s’est déroulée dans une atmosphère de grande convivialité.

« Au-delà de cette tradition consacrée par l’usage, la présente cérémonie est avant tout un moment de communion entre-nous, mais aussi et surtout une opportunité de faire le bilan de nos actions communes, de partager nos préoccupations et de manifester notre détermination à vous accompagner dans l’accomplissement du vaste dessein du secteur de la défense », a expliqué au Président du Faso, le secrétaire général du MDNAC, le Colonel-major Alassane Moné. Aussi a-t-il fait l’économie des actions menées au cours de l’année 2016. Les plus significatives ont trait à la reforme des forces armées nationales (FAN), au renforcement des capacités opérationnelles des FAN, à la participation du département de la défense à la lutte contre l’insécurité, entre autres.

Des défis à relever en 2017

Par ailleurs, tirant leçon de l’insurrection populaire et du coup d’Etat de l’ex. Régiment de sécurité présidentielle ainsi que de l’histoire de l’armée, le MDNAC a entrepris l’élaboration d’un plan stratégique 2017-2021 pour la Réforme des FAN. Ce plan stratégique qui connait un début de mise en œuvre fera l’objet d’un projet de loi de programmation militaire qui sera soumis à l’Assemblée nationale, dans le but d’obtenir les crédits nécessaires à sa mise en œuvre.

Mais qu’à cela ne tienne, les FAN se sont fixées pour impératifs, pour la période à venir et sous réserve des instructions du Chef de l’Etat, le renforcement de la lutte contre le terrorisme ; le grand banditisme et la criminalité ; la surveillance des bandes frontalières ; l’organisation d’opérations militaires conjointes avec les pays voisins. Ils ambitionnent également, le renforcement des capacités opérationnelles en matière de renseignement, l’élaboration de l’avant projet de loi de programmation militaire. La mise en œuvre du budget programme, le contrôle du fonctionnement administratif, technique et financier des structures militaires, constituent aussi les grands chantiers au menu de l’année 2017.

Avant de clore ses propos, le Colonel-major Moné à réaffirmé l’engagement de l’ensemble des personnels du MDNAC à poursuivre les réformes entreprises afin de permettre à l’outil de défense d’assurer au mieux ses missions régaliennes.

Le mérite du personnel reconnu

A son tour, le Chef de l’Etat leur a adressé ses vœux les meilleurs de santé, paix, succès et d’accomplissement individuel et collectif aux personnels du ministère de la défense et à leurs familles. En outre, le président Kaboré n’a pas manqué de louer leur abnégation dans le travail. « Le bilan de vos actions 2016 que le secrétaire général vient de présenter, mérite d’être salué à juste titre et atteste de votre engagement renouvelé à œuvrer pour l’atteinte des objectifs qui vous ont été fixés », a-t-il dit, avant de les inviter à plus de détermination dans l’accomplissement des tâches quotidiennes et de celles à venir. A l’entendre, 2017 sera une année de renforcement de synergie d’actions avec les pays voisins notamment ceux du nord que sont le Mali et le Niger pour une sécurité maximale le long des frontières et à l’intérieur des pays.

Toutefois, ce combat de longue haleine ne doit pas être seulement l’apanage des forces de défense et de sécurité. « Je voudrais en appeler à la collaboration de tous les citoyens. Les populations doivent aider les forces de défense et de sécurité dans toutes leurs actions et constituer pour eux un soutien indéfectible de tous les instants », estime le président du Faso tout en promettant des engagements forts à l’endroit de l’institution militaire.

« Je m’engage à tout mettre en œuvre pour accroître les capacités opérationnelles de l’institution militaire en accélérant sa mise à disposition de moyens supplémentaires, de formation, mobilité, projection et équipement nécessaire à une plus grande réactivité et une protection maximale des personnels déployés sur le terrain, des populations et de la nation entière », a-t-il promis.

Au cours de la cérémonie, l’assistance a observé une minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont tombés dans le champ d’honneur.

Aïssata laure G. Sidibé

Lefaso.net