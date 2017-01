Aide au développement : Des députés français reçus par Salifou Diallo

La commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française effectue une mission parlementaire au Burkina. Objectif : faire le point sur l’intervention de la France avec les autorités burkinabè et les acteurs locaux en matière d’aide au développement, mais aussi recueillir les avis et propositions permettant d’orienter la stratégie de la France. Dans le cadre de sa mission, la délégation d’élus français a été reçue, ce 09 janvier 2017, par le président de l’Assemblée nationale du Burkina, Salifou Diallo.

La commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale française travaille depuis quelques mois sur l’aide bilatérale et multilatérale de la France en matière d’aide au développement. Toute chose qui permettra de voir si la stratégie actuelle de la France est la bonne, quels sont les résultats sur le terrain. « C’est pour cela que nous sommes venus au Burkina pour faire le point avec les autorités et les acteurs locaux sur la manière dont l’intervention française est mise en œuvre, comment cette intervention est perçue et puis surtout le rôle d’une mission parlementaire d’essayer de recueillir un certain nombre d’avis et de propositions qui nous permettraient d’orienter différemment ou de pratiquer de manière différente pour être plus efficace », expliqué Marsac Jean Réné, rapporteur de la mission parlementaire sur l’aide au développement.

Certes, la mission sur le terrain a réellement commencé ce 09 janvier, mais déjà les parlementaires français disent avoir déjà fait des constats, notamment la reconnaissance de l’importance des actions de la France. Aussi, « il y a une demande qui nous a été exprimée tout à l’heure par le président de l’Assemblée nationale pour ne pas diminuer le volume de l’intervention française », a précisé Marsac Jean Réné. Dans ce sens, les parlementaires de l’hexagone estiment avoir déjà fait leur travail. Toute chose qui a permis, cette année, de ramener l’aide française au développement en faveur du Burkina à un niveau antérieur qui avait été diminué entre temps.

Etant donné qu’il y a des perspectives nouvelles, la problématique actuelle est de savoir comment mieux cibler les priorités nouvelles de l’intervention française, comment mieux l’orienter, articuler et coordonner cette intervention, en coordination avec les organisations onusiennes, les grandes organisations internationales. Il est aussi question de mieux organiser, renforcer et planifier l’action des collectivités locales avec les ONG pour répondre efficacement aux préoccupations des populations bénéficiaires.

Un autre point qui a retenu l’attention de la délégation, c’est l’appel à une intervention plus forte du secteur privé et des entreprises françaises. « C’est quelque chose que nous allons prendre en compte et relayer sur un relatif désengagement des entreprises françaises au Burkina, mais surtout proposer des solutions nouvelles pour accompagner l’investissement privé dans votre pays », a confié le rapporteur de la mission parlementaire, Marsac Jean Réné. Avant de préciser que : « C’est très précieux pour nous que nous ayons ce dialogue, ces points de vue, ces retours d’expériences de terrain pour pouvoir réorienter nos propositions politiques au sein de cette mission ».

Moussa Diallo

Lefaso.net