Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a tenu dans la soirée de samedi 7 janvier 2017 à Ouagadougou, une session de son Bureau politique national. La rencontre qui a été présidée par le président par intérim du parti, Dr Salifou Diallo, avait à son ordre du jour, les préparatifs du IIème Congrès ordinaire, le point des travaux de la Commission constitutionnelle et les perspectives et, enfin, la présentation des vœux du parti.

Les 3, 4 et 5 mars 2017 prochains, le parti du « soleil levant » tient son deuxième Congrès « pour se conformer aux statuts du parti ». Instance suprême du parti, ce congrès se tient sous le thème : « La mise en œuvre opérationnelle du programme présidentiel : quelles perspectives et quel engagement ? ».

Dans l’élan de ce rendez-vous, il est préconisé la tenue de conférences provinciales autour des grands thèmes du congrès que sont la situation du parti et la mise en œuvre du programme présidentiel. De ces concertations à l’échelon provincial, sortira une synthèse qui sera soumise au congrès.

Selon le président par intérim du parti, Dr Salifou Diallo, de ce congrès doit ressortir un parti encore plus fort, « fondamentalement unitaire » pour faire face aux défis. Pour lui, l’essentiel est de parvenir à l’accomplissement du programme du Président du Faso ; « l’essentiel, ce n’est pas la lutte de positionnement, les divergences, etc. » (référence faite entre autres aux rivalités constatées dans le cadre des élections municipales). C’est pourquoi il place l’année 2017 sous le signe de « maturité pour le MPP » avec en sus, le renforcement de la formation idéologique. Il s’agit de faire du MPP, un « creuset de victoires. (…). Notre peuple ne nous pardonnera pas d’avoir échoué ».

2016, année d’adversités !

Selon le premier responsable du parti au pouvoir, « au cours de l’année 2016, nous avons affronté maintes adversités …, l’opposition invisible terroriste, l’opposition invisible putschiste, l’opposition invisible de calomnies, l’opposition invisible de déstabilisation ». Il se félicite donc de la mobilisation de ses « camarades militants » sur le terrain de combat malgré les difficultés.

« Depuis sa création, notre parti a su relever les différents défis. Après l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, notre parti a remporté successivement les élections présidentielle et législatives, résisté à un coup d’Etat fasciste, remporté les élections municipales et résisté à beaucoup d’avatars », affirme Salifou Diallo, déclarant que le MPP est un parti d’émancipation au Burkina, un parti de démocratie, de masse et d’avenir. « Depuis notre création, on a prévu notre défaite, notre désunion, notre éclatement. Mais, toutes ces prédictions sont tombées dans les oubliettes, parce que nous avons des militants conscients », titille Dr Salifou Diallo.

Le dernier acte de la session du bureau politique national a été la présentation des vœux au président du parti au cours de laquelle, le secrétaire général du parti, P. Clément Sawadogo a revisité les acquis engrangés en 2016 avant de galvaniser les militants à resserrer les rangs pour 2017. L’occasion fut également belle pour réaffirmer le « soutien indéfectible » du parti au Président Roch Kaboré qui, de leur avis, a ‘’su préserver les piliers républicains de l’Etat ‘’, malgré les attaques.

« Au-delà des bavardages de nos adversaires d’en face, le MPP est le seul parti qui a un programme juste, un programme bien formulé et qui correspond aux aspirations du peuple burkinabè », signe le président par intérim du MPP, Dr Salifou Diallo.

Oumar L. Ouédraogo

Lefaso.net