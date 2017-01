IN MEMORIUM : SANON Fernand et SANON Arsène.

A l’occasion de ces douloureux anniversaires,

Les grandes familles SANON à Dogona (Bobo-Dioulasso)

Ouagadougou, Niger et Côte d’Ivoire,

La veuve SANON Emilienne à Bindougousso et enfants :

SANON Lydie à la DGTCP/PS –MRAH ;

Docteur SANON Cyrille au Niger ;

SANON Wilfried à LABOREX et épouse ;

SANON Hermann, à la MACB et épouse ;

SANON Habib à AIRTEL et épouse.

Les frères, sœurs, oncles, tantes, cousins (es), nièces, neveux :

Monseigneur Lucas Kalifa SANON, évêque de Banfora ;

Docteur Alfred SANON et épouse ;

SANON Mathieu et épouse ;

SANON Anne Marie et enfants à Bobo ;

SANON Elisabeth et enfants à Bobo ;

Veuve SANON Madeleine et enfants à Bobo et Ouaga ;

SANON Henri et famille à Bobo et Ouaga ;

Veuve SANON Marie Jeanne et enfants à Bobo et Ouaga ;

- SANON Oscar et Frères à Bobo Dioulasso ;

- Mme KHO/SANON Célestine, ses frères et sœurs ;

SANOU Amadou et Famille à Bobo et Ouaga ;

Abraham, Hypolite, Lucienne, Roberta, Donata et familles.

Les petits enfants : Myriam, Christiane, Landry, Carlos,

Yann, Mathis et Mylène.

Les familles alliées :

OUEDRAOGO, SOMDA, SANON et KAREMBEGA

Les familles amies

Très touchées par les nombreux soutiens multiformes lors des rappels

à Dieu de leur père SANON Fernand et frère SANON Arsène intervenus respectivement les 14 janvier 2007 et 15 août 2007 à Bobo -Dioulasso, les familles vous réitèrent leurs sincères remerciements.

Elles vous invitent aux cérémonies commémoratives du 10ème anniversaire de décès de nos chers disparus qui se dérouleront à Bobo-Dioulasso du 13 au 14 janvier 2017 selon le programme suivant :

- Vendredi 13 janvier : Veillée de prière au domicile familial à Bindougousso (secteur 14) à partir de 19 heures 30 mn ;

- Samedi 14 janvier : Messe à l’Eglise Sainte Famille de TOUNOUMA à 09 heures suivie de la bénédiction des tombes.

Dieu vous rende au centuple vos bienfaits.

Puisse les âmes de nos chers disparus reposer en paix.

UNION DE PRIERE