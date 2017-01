Une société internationale spécialisée en ingénierie informatique recherche un directeur technique

• Gérer l’ensemble des activités et des ressources techniques de l’entreprise ;

• Servir d’interface entre la direction générale et les différents pôles de l’entreprise ;

• Faire des propositions d’adaptation de la stratégie de l’entreprise ;

• Assurer la gestion des procédures qualité ;

• Assurer le respect des normes et du cadre législatif ;

• Faire des propositions de projets innovants ;

• Proposer et opérationnaliser des programmes de recherche et de développement ;

• Assurer la conception de nouveaux produits et procédés ;

• Assurer l’analyse des besoins des clients et l’établissement des offres de service ;

• Planifier et suivre les projets ;

• Manager les équipes de travail ;

• Gérer l’intégration et le déploiement de solutions au Burkina Faso et dans la sous-région ;

• Gérer les relations avec les sous-traitants et les clients.

PROFIL REQUIS DU TITULAIRE DU POSTE DE TRAVAIL :



• Etre titulaire d’un diplôme au moins de niveau bac +4 en informatique

• Avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans en informatique ;

• Avoir des compétences avérées en gestion de projets, en conception d’applications, en développement et en déploiement d’applications ;

• Avoir une bonne connaissance de l’environnement des TIC au Burkina Faso et dans la sous-région.

QUALITES REQUISES AU POSTE DE TRAVAIL :



• Avoir le sens du relationnel, de l’écoute et de la communication ;

• Savoir rédiger, synthétiser, analyser ;

• Etre rigoureux, autonome ;

• Savoir faire preuve de réactivité et d’initiative.

• Savoir promouvoir le travail en équipe ;

• Avoir des capacités avérées de résolution de problèmes ;

• Faire preuve de réflexion stratégique.

REMUNERATION AU POSTE :



Au moins 500 000 F CFA net / mois (en fonction du niveau de diplôme et /ou des expériences professionnelles) + primes de rendement (à négocier en fonction des performances au poste).

EVOLUTIONS POSSIBLES DU POSTE :



• Directeur associé ;

• Directeur de la filiale.

Pour toute candidature, veuillez envoyer votre curriculum vitae (CV) et une lettre de motivation par mail à l’adresse ci-dessous :

mytechnique2017@gmail.com

Les candidatures sont reçues jusqu’au 25 janvier 2017 au plus tard.

ETAPES DE RECRUTEMENT



• Présélection sur dossier ;

• Entretien de recrutement.

Seuls les candidats retenus seront convoqués pour la suite du processus de recrutement.

NB : les candidatures de fonctionnaire pouvant prendre une disponibilité sont fortement encouragées.