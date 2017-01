Marrakech : Dr Taïrou Bangré et Sita Sangaré rendent visite aux Etalons

En stage de préparation de la CAN2017 à Marrakech, les Etalons ont reçu, ce vendredi 6 janvier 2017, la visite du Ministre des Sports et des loisirs, Dr Taïrou Bangré et du président de la Fédération burkinabè de football (FBF), Sita Sangaré.

Arrivés à Marrakech sous le coup de 13 heures, le patron du Ministère des Sports et des loisirs et le président de la FBF ont assisté dans la soirée à l’entrainement fermé des Etalons. Pendant près de deux heures d’horloge, ils ont suivi avec intérêt l’entrainement sous l’égide du coach portugais. « Nous sommes venus naturellement pour vous encourager. On est à deux pas de la CAN, on a tenu, le Ministre et moi, à venir assister au dernier match de préparation. On espère que ça va bien se passer pour que le groupe soit dans le meilleur état possible pour aborder la compétition », a signifié Sita Sangaré, président de la FBF, aux joueurs.

Pour les visiteurs d’un soir, ils ont également apporté le soutien de l’Exécutif burkinabè aux Etalons. « Je viens de la part des plus hautes autorités du Burkina. Au Conseil des ministres, tout le gouvernement et le président en particulier, m’a chargé de vous dire qu’il vous soutient et qu’il ne va pas se déroger à cette règle de vous soutenir. Le président lui-même m’a demandé l’état de forme de l’équipe. Je lui ai dit que vous êtes en préparation », a ajouté Dr Taïrou Bangré.

En rappel, les Etalons sont regroupés depuis le 27 décembre 2016 à Marrakech pour leur stage de préparation de la CAN 2017. Après un premier match amical perdu 1-0 contre les Lions locaux, ils ont disputé ce samedi 7 janvier 2017, sous le coup de 16h, leur deuxième et dernier match test face au Mali. Un match qu’ils ont remporté avec le score de 2 buts à 1.

Non retenus par l’entraineur Paulo Duarte, Ernest Congo et Issoumaïla Lingani vont rejoindre dès le 8 janvier, leurs clubs respectifs.

Jacques Théodore Balima

Lefaso.net