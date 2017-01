Dozos/ Koglweogo : Le Balai citoyen se démarque

Nous tenons à signaler par ailleurs que le fameux « Collectif Balai Citoyen » dont les premiers responsables se sont prononcés sur cette question est une organisation à qui la reconnaissance officielle a été refusée justement parce qu’elle usurpe le nom et les éléments d’identification de notre mouvement, créant ainsi des confusions.

En tout état de cause, notre position sur la constitution des groupes d’auto-défense n’a pas varié depuis notre sortie en avril 2016 sur la question. « Le mouvement constate une forte adhésion des populations à ces structures d’auto-défense malgré les dérives inacceptables et les risques de récupérations politiciennes et d’infiltrations de forces extrémistes. Pour le Balai Citoyen, l’heure n’est plus de se positionner en pour ou anti-koglwéogo, mais celle de leur nécessaire et indispensable recadrage pour qu’ils servent la loi, le droit et la République. Il est capital que les pouvoirs publics engagent un dialogue franc et fécond avec ces groupes avec l’appui des organisations de la société civile pour que dans un premier temps, on puisse clairement identifier leurs domaines d’intervention et de compétence.

Puis dans un second temps, que l’Etat se dote d’une véritable politique nationale de sécurité avec un maillage territorial efficient et des moyens adéquats pour les forces de l’ordre afin de leur permettre de remplir avec honneur et dignité les missions régaliennes de l’Etat, seul détenteur du monopole de la violence légitime. »

Nous réitérons notre appel aux pouvoirs publics de reprendre l’initiative sur cette question afin de prévenir contre les risques d’effritement de la cohésion nationale.

Pour le Balai Citoyen

La Coordination nationale