Thèse de doctorat : Clément Compaoré a soutenu à Munich sur la formation en ligne

La particularité du système de formation post graduate dans certaines universités allemandes admettant la soutenance dans deux matières, dont l´une dite principale et l´autre secondaire, Clément Compaoré a conduit sa recherche sur l´évaluation des processus d´apprentissage dans des classes virtuelles. Ces classes virtuelles recréent à distance les conditions d’une formation en présentielle, des classes qui sont beaucoup utilisées pour des cours à l´université virtuelle allemande, appelée Deutsch-Uni Online (DUO).

Au cours de sa recherche, le doctorant dit s´être focalisé sur l´évaluation de l´impact de l´usage d´animations cognitives dans l´apprentissage collaboratif à distance. « Evaluation von eLernprozessen. Eine empirische Untersuchung am Beispiel des Einsatzes kognitionsbasierter Grammatikanimationen zum kollaborativen Lernen der deutschen Grammatik in virtuellen Klassen », tel s´intitule la thèse. Plus de cent étudiants internationaux (répartis dans 53 villes situées dans 35 pays du monde), tous apprenants de la langue allemande, ont pris part à la recherche.

E-Learning, E-Formation : Ni panacée, ni supercherie ? « Un test clinique des plateformes, contenus et scénarios d´apprentissages en ligne par rapport à leur effet sur la performance et le rendement des apprenants aussi bien à court qu´à moyen terme avant leur autorisation dans le secteur éducatif s´impose tout naturellement », recommande M. Compaoré. « Au lieu de s´acharner sur des débats stériles entre technophiles et technophobes, de confier opiniâtrement le présent de l´éducation à des futurologues », poursuit-il. Sans doute une recommandation à l´endroit des différents acteurs burkinabè de l´éducation et de la formation. C´est d’ailleurs l´une des conclusions du travail d´ingénierie pédagogique multimédia et des deux études expérimentales menées dans le Laboratoire Multimédia de Recherche et Développement du Professeur Dr. Jörg Roche.

La recherche du doctorant s´est déroulée sous l´encadrement du Professeur Dr. Jörg Roche (chaire de didactique des langues et des cultures) et du Professeur Dr. Frank Fischer (chaire de recherche empirique sur l´éducation et de psychologie de l’éducation), tous deux professeurs à la LMU.

En tant qu´ enseignant-chercheur doctorant, M. Compaoré dit avoir aussi bénéficié énormément de sa participation au programme doctoral intégré au sein du centre munichois de recherche interdisciplinaire sur les sciences de l´apprendre, dénommé Munich Center of the Learning Sciences. La question des conditions d´apprentissage collaboratif en ligne et l´ impact même des technologies avancées de l’éducation sur l´apprentissage y constituent particulièrement l´un des domaines prioritaires de recherche.

A l’issue du débat entre le jury de soutenance et le candidat, le jury a délibéré à huis clos. Il a souligné la très grande qualité de la recherche menée et a décidé de l´admission de Clément Compaoré, avec la mention très honorable.

Conformément au cadre juridique des thèses en Allemagne « Promotionsordnung » qui est par ailleurs fixé par chaque UFR des universités, le titre de docteur n’est décerné définitivement qu’après publication de la thèse. En attendant donc la publication du travail, M. Clément Compaoré, germaniste et spécialiste en Ingénierie et Conseil en Formation à Distance, dit vouloir poursuivre sa recherche dans le champ de l´ ingénierie pédagogique appliquée. Il exprime toute sa reconnaissance à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à l´aboutissement de son projet de recherche, de même qu´à ceux qui sont venus le soutenir à la date du 21 décembre 2016.

Correspondance particulière