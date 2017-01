Année 2017 : Raogo Antoine Sawadogo appelle chacun à assurer sa part de responsabilité

• samedi 7 janvier 2017 à 01h17min

Ceci est une déclaration de Raogo Antoine Sawadogo, président du Laboratoire Citoyennetés.

Les évènements politiques (insurrection populaire et normalisation politique à travers les dernières élections nationales et locales) qu’a connus le Burkina Faso n’ont dissipé ni les inquiétudes ni les interrogations des Burkinabè quant au type de société et de développement souhaité. Ici et là, des citoyens organisés en OSC ou en mouvements insurrectionnels rappellent à tout détenteur de petite ou grande parcelle de pouvoir que « plus rien ne sera comme avant » ; signifiant par-là que le temps de la gestion du pouvoir sur le modèle du berger conduisant son troupeau de moutons avec un seul bâton est révolu. Est révolue également l’époque de la conduite de 100 citoyens avec 100 bâtons. Les citoyens d’ici et d’ailleurs ont cessé d’être ce troupeau paissant sous la houlette du berger fouettard.