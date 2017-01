Affaire des tablettes aux députés : Salifou Diallo fait son mea culpa

« On s’en fout, point barre ! » Cette phrase prononcée par le président de l’Assemblée nationale pour mettre fin à l’affaire dite des tablettes aura choqué plus d’un au Burkina Faso. Dans une interview accordée au quotidien Le Pays (N°6255 du mardi 4 janvier 2017), Salifou Diallo s’est excusé pour avoir prononcé cette phrase. Il est également revenu sur la crise que connaît la Centrale d’achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux (CAMEG) et bien d’autres sujets.

Le 3 décembre 2016 au cours d’une conférence de presse, le président de l’Assemblée nationale Salifou Diallo déclarait à propos de « L’affaire des 130 tablettes remises aux députés » : « Nous, on s’en fout d’où ça vient. C’est le ministère de l’économie numérique qui nous a remis les tablettes ... Point barre. » Une déclaration qui avait défrayé la chronique sur les réseaux sociaux et les forums de discussions. Dans une interview accordée au quotidien Le Pays, Salifou Diallo a tenu à s’excuser auprès des Burkinabè : « Pour ce qui est de ma réponse lors de la conférence de presse, il faut dire que c’est sur un ton de plaisanterie que j’ai répondu, surtout que le journaliste par sa question m’a taquiné. Si ma réponse n’a pas été perçue comme telle, je présente mes excuses à tous ceux qui ont été choqués par ma réponse. »

Affaire CAMEG

Soupçonné d’être le mentor du ministre de la santé et de ce fait, de tirer les ficelles de la crise qui prévaut à la CAMEG, Salifou Diallo répond : « Rassurez-vous je n’ai pas de protégé. Ce n’est pas parce que quelqu’un est né à Ouahigouya qu’il est mon protégé. Le ministre de la santé appartient à l’Exécutif. Il dépend du Premier Ministre et du Président du Faso. » Cette crise est d’ailleurs, selon lui, l’occasion de réfléchir sur la gestion des structures aussi importantes et sensibles que la CAMEG.

Sous les feux des critiques de Safiatou Lopez et de Hervé Ouattara

Safiatou Lopez et Hervé Ouattara dans plusieurs tribunes ont souvent accusé Salifou Diallo d’être à l’origine de leurs maux. Interrogé à ce sujet, le président de l’Assemblée nationale répond : « Je refuse de descendre dans des débats de caniveaux du mensonge et de la diffamation. Notre peuple n’est pas dupe et sait distinguer l’ivraie du bon grain. »

« Blaise Compaoré est à l’origine des attaques terroristes au Burkina Faso »

Sur le plan sécuritaire, Salifou Diallo préconise le recrutement de nouveaux soldats et l’achat de matériel, afin de renforcer le système sécuritaire du pays. Il suggère également l’amélioration des conditions de travail des Forces de défense et de sécurité afin dit-il « de leur permettre de faire face aux défis sécuritaires. » Il demande également au gouvernement de créer des juridictions antiterroristes, mais aussi d’intensifier la coopération sous -régionale et internationale afin que « les différents pays puissent favoriser les échanges de renseignements et surtout mutualiser leurs moyens pour une lutte implacable contre le terrorisme. »

Parlant toujours de terrorisme, il affirme que les attaques terroristes dont est victime le Burkina Faso, sont l’œuvre de Blaise Compaoré et de son clan. « Je dis et je le répète que les manœuvres de déstabilisation viennent en partie de Blaise Compaoré et de son clan. Les anciennes connexions entre Blaise Compaoré et les milieux terroristes existent toujours. »

Synthèse réalisée par Justine Bonkoungou (Stagiaire)

Lefaso.net