Procès des militaires : Incompétence et compétence du tribunal, les péripéties de la reprise

Le procès des militaires qui envisageaient attaquer la maison d’arrêt et de corrections des armées, et les casernes militaires, a repris ce 5 janvier 2017 au tribunal militaire de Ouagadougou. Après le renvoi demandé par les avocats des accusés, il y a deux semaines, les joutes oratoires ont été une fois au rendez-vous. Les avocats ont demandé au président du tribunal de déclarer sa juridiction incompétente et saisir la plus compétente. Ce dernier, après une suspension de plus de 7 heures, a rejeté les exceptions relevées par les conseils. Le fond du dossier n’est toujours pas attaqué.

Deux suspensions dans la journée et le fond du dossier n’est toujours pas attaqué. C’est peu après 8h 30 que les travaux ont repris, après la suspension du 21 décembre 2016. Le bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Mamadou Savadogo est venu ‘’himself’’ expliquer pourquoi il a avait reconduit les avocats commis d’office, eux qui s’étaient déportés du dossier, avant que leur requête de renvoi de deux semaines ne leur soit accordée. Après une suspension de plus d’une heure, Seydou Ouédraogo, le président du tribunal a décidé de les accueillir à nouveau dans sa cours.

Les travaux pouvaient ainsi continuer, mais pas pour longtemps. Les avocats montent au créneau à la reprise et demandent au président du tribunal de déclarer sa cours incompétente à juger ce dossier. Ceci pour plusieurs raisons. Me Jacques Soré relève des exceptions. Pour lui, leurs clients sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention illégale d’armes à feu…et de munitions de guerre. Ces infractions ne seraient pas prévues par le code de justice militaire. « Pour nous, les infractions qui sont poursuivies n’ont aucun rattachement avec le tribunal militaire. Ça n’a rien de militaire. La simple qualification ‘’militaire’’ de la personne qui est mise en cause, n’emporte pas compétence du tribunal militaire. Ce sont des infractions de droit commun qui sont prévues par le code pénal et nous avons été étonnés que le tribunal militaire ait à instruire ce dossier », nous a expliqué plus tard Me Christophe Birba.

Il poursuivra en précisant que l’instruction a révélé que les infractions ont été commises au domicile de Ouédraogo Madi, qui n’est pas un établissement militaire. C’est à son domicile qu’ont eu lieu les réunions préparatoires pour attaquer la MACA en vue de libérer les prisonniers dont les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, les casernes militaires et la prise de la présidence du Faso.

Autre exception relevée par les avocats, c’est la « c’est la nullité de la procédure » qui aurait violé la loi et la constitution. « L’article 101 de la constitution répartit les domaines d’intervention de l’assemblée nationale et du gouvernement. Il dit que ce n’est que l’assemblée nationale qui peut édicter les règles de procédure devant les juridictions (…) dans ce dossier, c’est le chef d’Etat-major général des armées qui a signé le décret qui est un acte qui émane, non pas de l’assemblée nationale, jamais par le gouvernement », a dit Me Birba.

Et son confrère Me Hien Ollo Larousse de renchérir, en ces termes, c’est « le chef d’Etat-major général des armées qui a donné l’ordre de poursuite, qui lui-même a pour socle juridique, un décret. Nous avons expliqué que la matière pénale est exclusivement du domaine de la loi et qu’un décret ne peut pas surplomber une loi, or la loi dit clairement que c’est le ministre de la défense qui donne l’ordre de poursuite… »,

Ils ont donc dénoncé l’interprétation extensive du ‘’service’’, proposée par l’accusation. Alors que pour eux, le tribunal doit avoir une interprétation ‘’stricte’’ de la loi. « Ce n’est pas la peine de forcer les choses, ne faites pas trainer ce procès, annulez simplement », lancera Me Birba.

Pour ces raisons, les avocats de la défense ont demandé la mise en liberté des prévenus, aux fins de saisir la juridiction compétente, le tribunal de grande instance de Ouagadougou, en occurrence.

Le commissaire du gouvernement, lui n’a pas été convaincu par les avocats de la défense. ‘’C’est bien quand on apprend à connaitre chez l’autre’’, a lancé Alioune Zanré à ses vis-à-vis. Il avance également ses arguments pour convaincre le président du tribunal à poursuivre l’audience. « Notre compétence ne souffre même pas de débat. Nous sommes bel et bien compétent », a-t-il conclu.

A 11h 45, Seydou Ouédraogo le président suspend les travaux. Il donne rendez-vous à 15h aux différentes parties qui devraient savoir la suite à donner à leurs requêtes.

Plutôt qu’à l’heure prévue, c’est finalement à 18h15 que la cours reprend. Le président rejette point par point les exceptions relevées par les avocats de la défense et donne rendez-vous le lendemain pour la suite de l’audience.

« Nous avons soulevé des questions de droit, imparable. Nous sommes déçus parce que le droit n’a pas été dit », regrettera Me Hien Ollo Larousse de la défense. Pour lui, les avocats perçoivent ce ‘’forcing’’ et ce procès comme un test pour « voir après la décision, ce que le peuple va dire afin de recadrer les autres dossiers à venir ».

Les avocats, selon leurs dires, se concerteront pour voir la conduite à tenir.

Tiga Cheick Sawadogo

Lefaso.net